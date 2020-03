Invitat la emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, liderul Pro România a vorbit despre situația de DSP și SMURD și ce probleme sunt aici. Ponta a mărturisit că românia nu este pregătită să gestioneze o epidemie de coronavirus și trebuie „să trecem de stadiul de negare” în care ne aflăm.

„DSP nu are telefonişti… şi până acum, aşteptai până să vină SMURD. Cei din SMURD nu au echipament de protecţie. Nu suntem pregătiţi, eu nu spun lucrul ăsta ca o critică. Am 10 măsuri, pe baza a ce spun oamenii din sistem, din administraţie. Trebuie să trecem de stadiul de negare. Lumea în România zicea nu se întâmplă, domnule, nimic, hai să facem alegeri. (…) M-am uitat înainte să urc în studio, erau 3.900 şi ceva de morţi, şi când am ajuns în platou la România TV am văzut că sunt deja peste 4.000, la nivel mondial”, a declarat fostul fostul premier.

„Suntem nebuni, noi am interzis meciurile, dar vrem să facem alegeri şi campanie electorală!? Să ne strângem mâinile, să ne strângem la vot într-o sală, să plimbăm foile”, a mai spus Victor Ponta la RTV.

Pe teritoriul României sunt 52 de persoane în carantină instituţionalizată, pentru care se efectuează verificări ca să se depisteze dacă au contractat virusul COVID-19 (coronavirus), alte 11.235 de persoane aflându-se în izolare la domiciliu şi sub monitorizare medicală, informează marţi Grupul de Comunicare Strategică.

Până acum, la nivel naţional au fost confirmate 17 cazuri de cetăţeni infectaţi cu virusul COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul României.

Dintre aceştia, 5 sunt declaraţi vindecaţi şi au fost externaţi.

„Toţi pacienţii internaţi au o stare generală bună, iar persoanele în vârstă şi care au boli cronice sunt monitorizate cu atenţie. Aceştia sunt internaţi în spitale din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara şi Craiova”, precizează sursa citată.

Conform GCS, în cursul zilei de luni au fost înregistrate 280 de apeluri la numărul unic de urgenţă 112 şi 2.376 la linia TELVERDE (0800.800.358), deschisă special pentru informarea cetăţenilor.

Cetăţenii români din străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20.

