Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. De-a lungul timpului, aceasta a vorbit despre mai multe aspecte ce țin de viața personală.

Recent, aceasta a vorbit despre unul dintre momentele cumplite din viața sa, atunci când a avut mai multe probleme de sănătate.

În urmă cu un deceniu, Teo Trandafir a fost diagnosticată cu pancreatită acută și a fost dusă în Viena pentru a suferi două operații.

Despre acest subiect a vorbit chiar în cadrul podcastului pe care îl moderează și care se numește „Gând la gând cu Teo”.

Prezentatoarea TV a scos la iveală că momentele prin care a trecut atunci au fost groaznice. Din cauza multiplelor anestezii pe care le-a suferit în decursul unei luni jumate, vedeta și-a pierdut memoria.

Astfel, a trebuit să o ia de la zero. A învățat din nou numere, culorile și restul. De altfel, ea spune despre această perioadă că a avut momente când a vrut să renunțe.

„Eu mi-am dat seama că oamenii din jurul meu au suferit pe alocuri, mult mai mult decât mine, pentru că eu puteam să duc, înțelegeam durerea, o gestionam, înțelegeam că nu mai am memorie deloc, că mi s-a șters tot hardul, că nu știu dacă sunt bărbat sau femeie, că nu știu cum mă cheamă, că nu știu dacă am copii, dar cumva îmi spuneam că trebuie să fiu calmă, că de undeva o să se ivească ceva, pentru că eram în singurătate.

Eu nu știam nimic despre mine și multe dintre lucrurile care mi se întâmplaseră până atunci, s-au dus. Sunt oameni cu care mă întâlnesc și îmi sar de gât cu drag și eu nu știu cine sunt, nici azi, dar am recuperat, am învățat, din nou, culorile, am învățat numerele, textele Beatles, am luat-o de la început.

Mi-am luat un radio care rula doar melodii Beatles și am ascultat luni întregi până când am recuperat toate textele, pe care le uitasem complet. Am făcut cinci anestezii generale, într-o lună jumătate și asta îți face creierul praștie. La un moment dat, eu am abandonat”, spune aceasta.