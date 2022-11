Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a salutat luni, 28 noiembrie 2022, decizia politicienilor social-democrați din Suedia de a susține aderarea României la Spațiul Schengen, în contextul în care aceștia au anunțat anterior că nu sunt de acord ca țara noastră să intre în zona de liberă circulație din Europa.

Luni însă, Ardalan Shekarabi, purtătorul de cuvânt al social-democraților din Suedia, a avut o discuție oficială cu Bogdan Aurescu, în urma căreia a anunțat că vor sprijini aderarea României la Spațiul Schengen.

„Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ardalan Shekarabi pentru declarația dumneavoastră pozitivă de astăzi privind aderarea României la Schengen, și ca urmare a discuției noastre foarte bune și complete din 22 noiembrie. Aderarea României va face UE mai sigură”, a scris, luni, Bogdan Aurescu pe contul său de Twitter.

Thank you so much, Mr Ardalan Shekarabi @shekarabi, for your positive statement today regarding Romania’s accession to #Schengen, also following our very good&comprehensive 📞talk on November 22. RO🇹🇩 accession will make EU🇪🇺 more secure. https://t.co/5z5ywgl39r

