Donald Trump primește o lovitură dură. Procuratura din New York anchetează tranzacţiile financiare având legătură cu mai multe clădiri din Manhattan. Acestea aparţin fostului preşedinte republican, transmite EFE.

Potrivit declaraţiilor făcute pentru Wall Street Journal de surse care au dorit să rămână anonime, Procuratura din Manhattan examinează împrumuturile solicitate de acesta. E vorba de banii pentru “clădirea sa emblemă”, Trump Tower. Acesta este situată pe Fifth Avenue,. În vizor mai este și un zgârie-nori în stil artdeco din districtul financiar din New York, Trump International Hotel and Tower. El este situat în Columbus Circle. Sunt investigați și banii pentru Trump Plaza, o clădire de apartamente de lux amplasată în Upper East Side.