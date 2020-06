Cercetările realizate de Universitatea din Barcelona ar demonta ipoteza vehiculată la Wuhan, afirmând că noul coronavirus circula deja în Europa în martie 2019, informează Il Giornale.

În urma analizei apelor uzate din orașului spaniol, data exactă a apariției COVID-19 la Barcelona ar fi 12 martie anul trecut. Dacă acest lucru ar fi adevărat, ipoteza de la Wuhan ar fi nulă. Însă, savanții italieni au invitat la prudență. Lipsesc încă mai multe confirmări care să ateste rezultatele oamenilor de știință catalani.

Oricum, trebuie subliniat faptul că Institutul Superior al Sănătății din Italia (ISS) a dezvăluit, tot prin același sistem, că noul coronavirus era deja prezent în Lombardia în decembrie. Teste ulterioare, de data aceasta analizând sângele unor pacienți, au atestat apariția coronavirusului în Liguria, tot în luna decembrie. Cel mai recent studiu realizat de universitatea catalană ar duce la o revizuire a întregului istoric al virusului, a cărui apariție la Wuhan, până în prezent, datează din decembrie 2019. În ianuarie, ar fi ajuns apoi în Europa și în februarie primul caz din Italia, înregistrat la Codogno.

Ar fi fost prezent din martie 2019 în Europa

Studiul de la Barcelona ar plasa prezența sa în Europa chiar și cu un an mai devreme decât a afirmat China.

„Cercetarea, la care au participat cercetătorii grupului de virus enteric de la UB Gemma Chavarria-Miró, Eduard Anfruns-Estrada și Susana Guix, condusă de Rosa Maria Pintó și Albert Bosch, face parte din proiectul de supraveghere al SARS-CoV-2. Deși COVID-19 este o boală respiratorie, s-a demonstrat că în fecale se găsesc cantități mari din genomul coronavirusului care ajung ulterior la canalizări”, informează site-ul oficial al universității. Cercetătorii au analizat, apoi, probe congelate din perioada cuprinsă între ianuarie 2018 și decembrie 2019.

Ei bine, au fost găsite genomuri COVID în cele din martie 2019, când încă nicăieri în lume nu se vorbea despre coronavirus. În plus, după cum a explicat Albert Bosch, „toate eșantioanele au fost negative pentru prezența genomurilor SARS-CoV-2, cu excepția datei de 12 martie 2019, unde nivelurile SARS-CoV-2 au fost foarte scăzute, dar în mod clar pozitive potrivit PCR și, în plus, folosind două obiective diferite”. Orașul catalan, atât din motive de turism, cât și de afaceri, primește mulți străini în fiecare an. Cu siguranță același lucru s-a întâmplat și în alte orașe din lume. Deoarece majoritatea persoanelor afectate de coronavirus au simptome foarte similare cu cele ale gripei, probabil că la început primul caz nu a fost diagnosticat.

Matteo Bassetti, medic primar de boli infecțioase la Spitalul „San Martino” din Genova, a subliniat diferența cu studiile făcute în Liguria. În acest caz, experții au arătat că unii pacienți au produs anticorpi încă din decembrie. În timp ce la Barcelona, ​​cercetarea se bazează pe analiza apelor uzate, unde au fost găsite urme de virus. Din acest motiv, virusologul invită la prudență, chiar dacă este încă un rezultat interesant. Profesorul Luigi Lopalco este de aceeași părere și a comentat știrea, astfel: „Mi se pare foarte ciudat, sugerez prudență”.