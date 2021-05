Studiu: Imunitatea la coronavirus poate persista mai mulți ani

Două studii apărute recent arată că imunitatea la coronavirus durează cel puțin un an. După vaccinare imunitatea ar putea dura o viață, notează The New York Times. Noile descoperiri ale cercetătorilor îi liniștește pe cei care erau de părere că protecția oferită de vaccinurile anti-COVID era pentru o perioadă scurtă de timp.

Ambele studii arată că majoritatea persoanelor care au trecut deja prin boală și care ulterior s-au vaccinat nu vor avea nevoie de mai multe doze de vaccin. Cu toate astea, cei care nu au intrat în contact cu boala trebuie să se vaccineze cu ambele doze , la fel și cei care au trecut prin boală dar nu au produs un răspuns imun.

Studiul publicat luni în jurnalul Nature arată că celulele care păstrează o memorie a virusului persistă în măduva osoasă a oamenilor. Acestea pot produce anticorpi oricând este nevoie.

Cel de-al doilea studiu, publicat pe un site de cercetare biologică, arată că celule de memorie B continuă să se maturizeze pentru cel puțin 12 luni de la primul contact cu coronavirusul.

Răspunsul imun este grozav

Michel Nussenzweig, medic imunolog la Universitatea Rockefeller din New York și cel care a condus un studiu cu privire la maturizarea memoriei, spune că persoanele care au fost infectate și care s-au vaccinat ulterior au un răspuns imun grozav pentru că ei continuă să-ți evolueze anticorpii.

El spune că este posibil ca acest lucru să nu se aplice și celor care nu au trecut prin boală și s-au vaccinat deoarece, cel mai probabil, memoria imună este organizată diferit după imunizare, față de memoria imună apărută după infecția naturală.

Atunci când celulele B întâlnesc pentru prima oară un virus produc anticorpi în cantități mari. După ce o infecția acută este rezolvată, un număr mic de celule se duc în măduva osoasă, pompând constant niveluri modeste de anticorpi.

Celulele B au fost analizate

Cercetătorii de la Universitatea Washington din St. Louis, conduși de Ali Ellebedy, au analizat sângele a 77 de persoane, la intervale de trei luni, începând cu aproximativ o lună după infectarea cu COVID. Din aceștia doar 6 au avut nevoie de spitalizare.

În cazul acestor persoane, nivelul de anticorpi a scăzut rapid după infectare și a continuat să scadă lent timp de câteva luni. Unii oameni de știință au interpretat această scădere ca un semnal de alarmă, în timp ce alții au precizat că, dacă sângele ar conține cantități mari de anticorpi la fiecare agent patogen, atunci acesta s-ar transforma într-un nămol gros.

Cu toate astea, nivelul de anticorpi din sânge a scăzut brusc după infecția acută, celulele B de memorie rămânând în repaus în măduva osoasă, pregătite să ia măsuri atunci când este nevoie.

Echipa doctorului Ali Ellebedy a obținut probe de măduvă osoasă de la 19 persoane la aproximativ șapte luni după ce au fost infectate. 15 dintre cei 19 aveau celule B cu memorie detectabile, în timp ce restul nu. Medicul a ajuns la concluzia că unii oameni ar putea purta foarte puține celule de acest fel sau chiar deloc.

”Îmi arată că nu ai neapărat un super răspuns imunitar, chiar dacă te-ai infectat”, a spus dr. Ellebedy. Descoperirile întăresc ideea că oamenii care s-au vindecat de COVID-19 ar trebuie să fie vaccinați, completează acesta.

Cinci participanți la studiu au donat probe de măduvă osoasă la 7 sau 8 luni după ce au fost inițial infectați și din nou la patru luni mai târziu. Cercetătorii au constatat că numărul de celule B de memorie a rămas stabil în acest timp.

Medicul Jennifer Gommerman, imunolog la Universitatea din Toronto care nu a fost implicată în lucrare, spune că rezultatele acestea sunt remarcabile, deoarece este probele de măduvă osoasă sunt dificil de obținut.

Un studiu din anul 2007 arata că anti-corpii, în teorie, pot supraviețui în corp pentru decenii, dacă nu și mai mult. Cu toate astea, medicul Gommerman a precizat că studiul arată o dovadă rară că celulele există.

Cum se maturizează celulele în decursul timpului

Echipa medicului Nussenzweig a analizat modul în care celulele B de memorie se maturizează în timp. Așadar, cercetătorii au analizat sângele de la 63 de persoane care s-au recuperat de COVID cu aproximativ un an înainte. Marea majoritate a participanților prezenta simptome ușoare. Dintrei ei, 26 au primit, de asemenea, cel puțin o doză din vaccinul Moderna sau din vaccinul Pfizer-BioNTech.

Echipa a descoperit că așa-numiții anticorpi neutralizanți, necesari pentru a preveni reinfectarea, au rămas neschimbați între 6 și 12 luni. În același timp, anticorpii înrudiți, mai puțin importanți, au dispărut treptat.

Pe măsură ce celulele B de memorie au continuat să evolueze, anticorpii pe care i-au produs au dezvoltat capacitatea de a neutraliza un grup și mai larg de variante. La un an după infectare, activitatea de neutralizare, în cazul celor care nu au fost vaccinați, a fost mai mică împotriva tuturor formelor de virus.

Rezultatele studiului condus de medicul Nussenzweig sugerează că persoanele care s-au recuperat de COVID și care au fost vaccinate ulterior, vor continua să aibă un nivel ridicat de protecție împotriva variantelor, chiar și fără a primi un rapel de vaccinare.

Sursă foto: Dreamstime