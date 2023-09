Structură an școlar 2023 – 2024

Elevii încep mâine prima zi de școală. Ei vor avea parte de 36 săptămâni de cursuri. Un număr de 2,7 milioane de elevi sunt aşteptaţi să frecventeze şcoala în anul de învăţământ 2023/2024.

Excepţie de la durata de 36 de săptămâni stabilită de Ministerul Educaţiei fac elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a – seral şi frecvenţă redusă. Pentru ei, acest an școlar va avea o durată de 34 de săptămâni. Elevii în cauză vor încheia școala cu tot ce ține de învățătură pe 7 iunie 2024

Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul şcolar va avea o durată de 35 de săptămâni. El se va încheia pe 14 iunie 2024. Motivul este legat de faptul că au nevoie de timp pentru pregătirea Evaluării Naţionale.

Structură an școlar 2023 – 2024. O menţiune specială pentru elevii din clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, şi pentru cei din învăţământul profesional. Ei vor sta cu o săptămână în plus în bănci în acest an școlar. El va avea o durată de 37 de săptămâni. Elevii vor pune ghiozdanele în cui pe 28 iunie 2024.

Prima vacanță a elevilor pică în octombrie

Structură an școlar. Vacanțe. Ministerul Educaţiei anunţă că până la următorul an şcolar elevii vor beneficia de cinci vacanţe. Ele vor fi structurate astfel:

de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie-3 martie 2024;

de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marţi, 7 mai 2024

de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

Pe lângă vacanţe, elevii vor mai fi liberi în zilele declarate nelucrătoare prin lege. În ziua de 5 octombrie 2023 ei vor fi iar liberi. Atunci este marcată Ziua Internaţională a Educaţiei.

Fără cursuri pe durata programelor “Şcoala altfel” şi “Săptămâna verde”

Structură an școlar. Când se vor face cursuri. Nu se vor face cursuri pe durata programelor “Şcoala altfel” şi “Săptămâna verde”. Acestea se vor derula în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare. Planificarea lor se află la decizia fiecărei unităţi de învăţământ.

În afară de cum va arăta acest nou an școlar, elevii au parte și de alte vești. Guvernul adoptat o hotărâre care prevede gratuitatea transportului pentru elevi pe parcursul anului şcolar.

Astfel, beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar, pentru toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar. Au fost stabilite facilităţi suplimentare la transportul elevilor, faţă de ceea ce a fost până acum. Printre beneficiari, s-a introdus o nouă categorie. Astfel, la gratuitate la transport intră și elevii din şcolile înscrişi în registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin. Totodată, elevii din învăţământul preuniversitar care locuiesc şi/sau învaţă în judeţul Ilfov beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul”, a explicat ministrul Educaţiei, Ligia Deca.