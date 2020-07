Strategia Navală de Transport a României are importanță economică, strategică şi nu în ultimul rând socială ale cărei beneficii în mod clar participa la îmbunătăţirea indicatorilor economici şi a prosperităţii naţionale. Ca să putem oferi cititorilor noștri o imagine cât mai apropiată vizavi de acest proiect, am vorbit cu Alexandu Hagiiani, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, omul şi demnitarul care, sub coordonarea ministrului Bode, se ocupă de această inițiativă.

Întrebările sunt absolut firești: de ce acum, și cu ce ne ajută, de fapt, această strategie? Dar, am vrut să aflăm și care ar fi următorii pași spre întărirea poziției economice a României în această parte a Europei.

Secretarul de stat ne-a răspuns la obiect: ”Atunci când am ajuns în Ministerul Transporturilor cu gândul la politica promovată de PNL, politică orientată clar spre dezvoltarea României prin realizarea unor proiecte cu adevărat importante pentru țară și oameni, bine ancorate în contextul European, am realizat faptul că, în domeniul pe care îl gestionez, domeniul de Transport Naval, deşi anumite direcţii au fost trasate în Masterplanul din 2014, există o stringentă necesitate a unei strategii clare, a unui fir clăuzitor, care să aibă punctul de plecare în status quo-ul actual și care să ne spună unde trebuie să ajungem în, nu știu, 5, poate 10 ani. Masterplanul de transport conţinea proiecte poate mai puţin fezabile, şi nici nu am reuşit să observ o etapizare coerentă a investiţiilor pe acest domeniu , exista o oarecare lipsă a subsumării scopului final, acela de a obține rezultate economice favorabile, cât şi de utilizare poziţiei noastre strategice. Ca să vă faceţi o idee, un exemplu de politici făcute probabil din birouri, fără expertiză de teren, este că portul Corabia a ajuns să aibă adâncime de 0,5m, adâncime inutilizabilă pentru traficul portuar, nefiind făcute lucrări de dragaj din 1999. Doar un exemplu, nu insist.

La dată când am preluat mandatul, am găsit destul de multe proiecte blocate, de peste 200 de milioane de euro, proiecte care am reuşit să le deblocăm, cu sprijin de la ministrul Bode şi a căror implementare va aduce beneficii substanţiale atât transportului naval cât şi comunităţilor locale.

Cu ajutorul ministrului Bode, acest demers de a realiza strategia navală de transport va deveni realitate. Unul din următorii paşi de mare importanţă, componentă a viitoare strategii navale este realizarea proiectului ”Fast Danube”, care odată implementat, ar duce la garantarea navigabilității pe Dunăre de-a lungul întregului an, ceea ce ar așeza România într-o poziție dominantă în zonă. Un alt pas important ar fi propunerea legislativă de relansare a Pavilionului Românesc în contextul concurenţial European. Problematicile ce vor fi abordate în această strategie vor fi însă multiple, complexe şi tratate în cel mai mic detaliu astfel încât România să devină un jucător competitiv pe piaţa de transporturi europeană.

Odată cu adoptarea Green Deal, UE vede transportul pe apele interioare, transportul fluvial, ca fiind cel mai ecofriendly posibil și o soluție pentru viitorul transportului de mărfuri.”

Evident, Hagiiani a subliniat un lucru pe care noi îl spunem de ani de zile: „A venit vremea că interesele României să fie puse mai presus de orice alte preocupări, a venit vremea că România să îşi reia locul printre liderii transportatori europeni, avem resurse, avem Marea Neagră, avem cel mai mare parcurs de Dunăre, cel mai mare port ca suprafaţa din Marea Neagră, depinde de noi cum folosim aceste resurse, iar pentru aceasta este nevoie impetuoasă de o strategie navală ”.