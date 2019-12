Astfel, Guvernul mizează în 2020 pe o creştere a veniturilor cu aproape 10%, asemănătoare cu cea din acest an, şi a cheltuielilor cu doar 7,1%, la jumătate faţă de ultimii doi ani, în timp ce economia este aşteptată să crească cu 4,1%, potrivit strategiei fiscal bugetare publicate de Ministerul Finanţelor.

În ceea ce privește creșterea veniturilor, aceasta se bazează în principal pe majorarea contribuțiilor din: asigurări sociale (34,3% din total, plus de 12 miliarde de lei), din TVA (20,3%, plus de 6,5 miliarde de lei), accize (9,5%), alte venituri fiscale (9%, plus de 5,5 miliarde de lei), sume primite de la UE (8,3%), impozit pe venit și salarii (7,1%).

Potrivit strategiei fiscal-bugetare și cheltuielile de investiții ar urma să crească în 2020 cu peste 12% la 4,3% din PIB de la 4,15% în 2019, însumând în termeni nominali 48,74 miliarde de lei și 50 miliarde de lei în 2022, echivalentul a 3,83% din PIB în condițiile unei creșteri economice prognozate de peste 4%.

Totodată, cheltuielile de personal, care au pus presiune semnificativă pe buget în ultimii doi ani, îşi reduce dinamica, cu un plus de doar 7,2% faţă de 2019, după creşteri de 19%, respectiv 24% în ultimii doi ani.

Cheltuielile cu asistenţa socială vor creşte cu 14,5% în 2020, la 131,1 miliarde de lei, şi vor reprezenta circa o treime din cheltuielile totale.

Deficitul bugetar

În 2020, deficitul scade cu circa 5,5 miliarde de lei faţă de 2019, dar se menţine la un nivel de peste 3%, impus prin Tratatul de Maastricht.

”Planificarea bugetară pe anul 2020 şi estimările pe perioada 2021-2022 stabilesc deficitul bugetar ESA în anul 2020 la 3,58% din PIB, urmând ca acesta sa ajungă în anul 2022 la 2,77% din PIB, respectiv o reducere de 0,81 puncte procentuale faţă de anul 2020, încadrandu-se în 2022 în prevederile regulamentelor europene”, se arată în document.

În septembrie 2020, Guvernul va mări punctul de pensie cu 40%, un avans care va pune presiune pe buget.

Te-ar putea interesa și: