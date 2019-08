Viorica Dăncilă ar încerca, prin ultima mișcare privind schimbările din Guvern, să scape de toate nemulțumirile care există în PSD, în teritoriu. Acest lucru a fost făcut public de deputatul PSD Liviu Pleșoianu. În opinia sa, deciziile lui Dăncilă reprezintă o „mască” pe care și-a pus-o premierul pentru că ar fi contestată în teritoriu.

„Dăncilă#2 își pune pentru o vreme masca „Dăncilă#1”. O scurtă analiză pentru cine nu e complet naiv…

Dana Gârbovan la Justiție și Iulian Iancu vicepremier pe teme economice… două vești foarte bune! Birchall trimisă parțial la plimbare – o veste parțial bună. Nu sunt însă deloc sigur că Iohannis va accepta propunerile. Și cred că și cei care au gândit propunerile știu asta foarte bine, mai ales că doamna Gârbovan tocmai a făcut zob în analiza sa marele pact pe Justiție propus de Werner, iar Iulian Iancu s-a bătut până a făcut infarct ca România să nu dea gratis gazele de la Marea Neagră…

Având în vedere că #Werner e în campanie dură cu și mai radicalul #Barna, e ușor de anticipat că nu va risca să piardă din votanții săi față de care s-a poziționat ca marele blond în geacă roșie care vorbește despre elefanții din ședința de guvern și care luptă cu cerbicie împotriva „distrugerii justiției și a statului de drept”. Doamna Gârbovan a avut poziții ferme, absolut corecte, dar diametral opuse. Tocmai de aceea, crede cineva, la modul serios, că Werner va accepta propunerea câtă vreme acest lucru ar însemna un semn de slăbiciune sau chiar o „complicitate” în ochii electoratului pentru care se bate cu Barna!? 🙂

În ce-l privește pe domnul Iulian Iancu, un coleg parlamentar pentru care am un deosebit respect, cred de asemenea că probabilitatea mare este ca Werner să nu-l accepte. Werner tocmai a promis niște gaze în schimbul unei șepcuțe… Iar Iancu tocmai pentru resursele de la Marea Neagră s-a bătut de când este în politică… Deci…!?

Doamna Dăncilă are nevoie de o gură de oxigen într-o perioadă în care tot teritoriul PSD o boicotează tocmai pentru că, în varianta sa #2, de când ne-a anunțat că „s-a redescoperit”, spune lucruri și ia decizii care fac zob acea speranță de „dreptate până la capăt”. Cu atât mai mult cu cât mâine e congres și cu atât mai mult cu cât are disperată nevoie să deblocheze teritoriul pentru a fi susținută la prezidențiale, doamna Dăncilă#2 își pune pentru o vreme masca „Dăncilă#1”. E simplu de înțeles pentru orice cetățean care nu e chiar complet naiv. Pentru cine a uitat, vorbim despre o persoană care, chiar în ziua când Dragnea era vârât la închisoare ca miză electorală și trofeu electoral, spunea că „nu comentează deciziile justiției” și că nu știe nimic despre statul paralel pentru că „a fost plecată nouă ani din țară” (asta după ce strigase la microfon, cu un an în urmă, la marele miting împotriva… statului paralel).

Fie să nu fim chiar atât de naivi…”, a scris Pleșoianu pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: