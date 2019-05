Omul de afaceri sucevean a devenit un real simbol pentru cetățeni și o speranță pentru cei care-i detestă pe politicieni. Orice asociere a lui Mandachi cu politica îi determină pe fanii acestuia să-l acuze de ipocrizie, așa că el evită de fiecare dată să aibă opinii în acest domeniu. O știre cu titlul ”Ștefan Mandachi recomandă un independent la alegerile europarlamentare: Pe George Simion” l-a revoltat la maxim.

”WTF??? De unde și până unde recomand eu un independent??? NICI GÂND! Când am făcut eu galerie vreunui candidat sau om politic? NEVER EVER! Nu sustin pe niciunul!

Pe 12 mai a venit la Suceava domnul candidat independent Simion la Primul metru de autostradă, când aveam o conferință. Atunci l-am văzut pentru prima dată în viața mea. A stat două minute pe ceas, am făcut o poză cum fac cu toți musafirii de la „autostradă” și a plecat. Habar nu aveam că vine acolo și nici nu l-am recunoscut în primă fază.

Erau și martori care pot să confirme. NU RECOMAND ȘI NU SPRIJIN NICIUN CANDIDAT ȘI NICIUN PARTID. În documentarele și conferințele mele am poze cu nenumărați politicieni și candidați, dar sunt COMPLET APOLITIC și nu sprijin pe nimeni!

Recomand doar să voteze România masiv pe oricine vrea! Orice culoare politică, roșu, galben, albastru, crem, mov, alb perlat, negru cu pătrățele, fosforescent, invizibil!

Ceea ce mă enervează este că articolul a apărut FIX CU O ZI ÎNAINTE DE ALEGERI și este și SPONSORIZAT! Aveam mai multe poze cu toții, dar a ales una în care să simuleze că am bătut palma! Titlul e complet fals, apoi în articol scrie mișelește jumătăți de adevăr!

Este postat și pe un site de știri cu 1 like, care e limpede că a fost construit special pentru articolul ăsta!”, a fost mesajul lui Ștefan Mandachi

Te-ar putea interesa și: