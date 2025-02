Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), cel mai mare grup de food service din România, încheie anul 2024, cel mai bun din istoria sa, cu vânzări de peste 1,5 mld. lei și un profit net de 97,2 mil. lei. Compania și-a îmbunătățit marja EBITDA cu 1,4 pp în 2024 comparativ cu 2023.

„În 2024, am avut rezultate financiare remarcabile, ne-am continuat expansiunea și am îmbunătățit eficiența operațională. Ne-am consolidat prezența deschizând șapte restaurante noi, în special de tip drive thru, care ne oferă flexibilitate și acoperă toate canalele de servire. Ne-am diversificat portofoliul prin adăugarea Cioccolatitaliani, brand premium prin care adresăm un nou segment de piață.

Toate într-un an marcat de incertitudine, cu alegeri electorale tensionate, climat geopolitic dificil și o înrăutățire a perspectivei ratingului de țară. Am performat și în 2024 datorită echipelor noastre din România, Italia și Republica Moldova, care au depășit zilnic noi provocări pentru a ne îndeplini promisiunile făcute clienților și investitorilor deopotrivă.”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.