La începutul acestui an, vedeta „Die Hard” a fost diagnosticată cu demență frontotemporală sau FTD, o formă rară și agresivă a bolii care afectează vorbirea și comunicarea. În cel mai recent interviu acordat The Sunday Paper, Emma Heming Willis a spus că se simte vinovată pentru că are acces la unele forme de sprijin și comunicare, de care alții nu beneficiază.

Există mii de povești nespuse, neauzite, fiecare meritând compasiune

„Mă lupt cu vinovăția, știind că am resurse pe care alții nu le au”, a declarat ea.

„Când reușesc să plec undeva, pentru a-mi limpezi mintea, sunt conștientă că am la îndemână lucruri pe care alții nu le au. Când ceea ce împărtășesc despre călătoria familiei noastre în această boală atrage atenția presei, știu că în altă parte există mii de povești nespuse, neauzite, fiecare meritând compasiune și îngrijorare”, a continuat soția actorului, potrivit 7News.

Este ceea ce trăim și noi

„Vreau ca oamenii să știe că atunci când aud că o altă familie este afectată de boala cuiva, care suferă de FTD, aud aceeași poveste a familiei noastre – cu durere, pierdere și tristețe imensă. Este ceea ce trăim și noi. Este important să fii un avocat al acelor familii care nu au timp, energie sau resurse pentru a se susține”, a mai spus Emma Heming Willis.

În 2022, Bruce Willis, în vârstă de 68 de ani, a fost diagnosticat cu afazie, o afecțiune care afectează modul în care oamenii comunică, în special vorbirea.

Diagnosticul inițial a fost schimbat, cu demență frontotemporală, la începutul anului 2023.

Heming Willis a mai declarat că este recunoscătoare Wave Life Sciences pentru unele dintre cercetările privind demența. Soția actorului spune că familia sa nu și-a pierdut speranța în timpul luptei cu această maladie.

„Vreau să mulțumesc Wave Life Sciences și Fundației Alzheimer pentru Descoperirea medicamentelor și AFTD, care au jucat un rol activ prin programul Treat FTD Fund”, a spus ea. „Vă rugăm să păstrați acest impuls, să construiți pe baza descoperirilor și să nu renunțați la această comunitate iubitoare. Familia noastră va continua să-și păstreze credința și să nu-și piardă speranța”.

Daunele sunt ireversibile

Demența frontotemporală, de care suferă Bruce Willis nu poate fi tratată, fiind vorba despre o maladie degenerativă, iar familia sa nu-şi mai doreşte decât să poată duce acum o „viaţă demnă”. Această afecţiune este una dintre cele mai frecvente forme de demență la persoane care nu au împlinit încă 60 de ani. Anual, sunt raportate circa un milion de noi cazuri la nivel mondial și, din păcate, ca la orice boală degenerativă, daunele sunt ireversibile.

Amintim că Bruce Willis a vorbit, în martie, pentru prima dată, în public, de când a fost diagnosticat cu demență. El a fost filmat la cea de-a 68-a aniversare, alături de familie.

Actrița Demi Moore, în vârstă de 60 de ani, a folosit Instagram pentru a împărtăși un videoclip de la ziua de naștere a lui Bruce, petrecută în familie.

Soția lui Bruce Willis, Emma și fiicele lor Rumer, Scout și Tallulah, au fost prezente la petrecere, împreună cu alți câțiva invitați. Întregul grup – inclusiv actorul din Die Hard – a cântat „La mulți ani”.

Bruce Willis părea bine dispus, cântând cel puțin câteva cuvinte din cântec, discutând cu ceilalți petrecăreți și suflând în lumânările de pe tort.