Sorina Pintea l-a numit pe medicul erou din Apuseni într-o funcție importantă în stat! Detalii neștiute despre Radu Zamfir

Ultima investigaţie a acesteia a arătat cum fosta şefă a ANT sifona bani din agenţie pentru ea şi iubitul ei, dr. Marian Stamate, lăsând programul de transplant să moară. Într-un final, articolele ei au avut ecou şi ministrul Sănătaţii şi-a dat seama că totuşi viaţa suferinzilor este mai importantă decât lobby-ul politic. Anca Baculea era susţinută intens de oameni din zona USR, deşi aceasta nu demonstrase că are competenţe să conducă o instutuţie de o asemenea importanţă.

Marţi, Sorina Pintea a găsit şi cea mai bună soluţie posibilă pentru conducerea Agenţiei Naţioanale de Transplant. Radu Zamfir, cunoscut ca medicul erou din Apuseni, a acceptat să devină şef al instituţiei.

Acesta este considerat de specialiştii în domeniu unul dintre cei mai buni chirurgi din România pe zona digestivă. Până la numirea în această funcţie, a fost coordonator al echipei de prelevare hepatică, efectuând peste 600 de intervenţii de acest tip. El a participat la zeci, poate chiar sute de transplanturi alături de prof. dr. Irinel Popescu, şeful Centrului de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic Fundeni.

Radu Zamfir a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti în 1998, cu media generală de promovare a anilor de studii 9,63 şi media la examenul de licenţă 10. "Mie mi-a salvat viaţa. Adică eu fără el, azi nu mai trăiam. Și nu mă refer numai la chirurgul Radu Zamfir, ci şi la OMUL, Radu Zamfir. Pentru că în meseria este vital să fii ambele", ne-a relatat una dintre fostele sale paciente.

"Eu nu m-am operat la dumnealui, dar pot să vă spun că am rămas uimită de câtă grijă poate să aibă de pacienţii lui, indiferent de clasa lor socială. Le explică, vorbeşte frumos, calm, blând. Dacă e chemat noaptea, vine. Dimineaţa vine. Eu m-am gândit că poate locuieşte în spitalul ăsta", povesteşe impresionată o doamnă trecută bine de 70 de ani, internată în Spitalul Fundeni, locul unde Radu Zamfir este chirurg încă din anul 2000.

Eram un copil ca oricare altul, poate cu nişte preocupări neobişnuite, în sensul că urmăream, cu o curiozitate şi o perseverenţă de neaşteptat pentru vârsta aceea, animale mici şi insecte”, declara Radu Zamfir recent, într-un interviu. Curiozitatea lui neobişnuită este specifică celor care au ajuns de-a lungul timpului medici de renume mondial. De obicei, aşa începe totul... din pasiune, din dorinţa de a descoperi ce se află dincolo de ceea ce ochiul liber poate observa. Bunicul său a fost chirurg şi probabil de la el a moştenit talentul în medicină. "Trebuie să recunosc că de mic urmăream cărţile bunicului meu, Gheorghe Dumitru Grigorescu. A fost chirurg într-un spital din Adjud, un oraş mic din Vrancea, iar la vârsta pensionării s-a mutat cu noi, la Bucureşti. El m-a influenţat decisiv în meseria asta. Am impresia că în mod deliberat îmi lăsa tratatele de medicină la îndemână. Să arunce o nadă. Eu, curios, le deschideam şi nu le mai lăsam din mână. Şi a funcţionat. A fost suficient de subtil încât să nu îmi spună explicit fă asta sau asta, că aşa e bine. I-am pus tot felul de întrebări, până am înţeles ce înseamnă viaţa de medic. Practic, am înţeles esenţialul: că este metoda cea mai directă de a salva viaţa unui seamăn. Şi aşa m-am hotărât să îl urmez. Eram prin clasa a IX-a când eu şi vărul meu din Timişoara i-am promis că o să ne facem doctori. Dintre noi, doar eu m-am ţinut de cuvânt. L-am pierdut prin clasa a X-a, la 84 de ani. A fost ceva fulgerător, a făcut un accident vascular. Nu a apucat să mă vadă la facultate, dar cumva cred că a apucat să mă vadă, mai de departe şi cred că e mândru că am ales meseria de medic", povesteşte deja celebrul chirurg pentru life.ro. “Aş mai vrea să fac ceva..." La 44 de ani, Radu Zamfir are o familie frumoasă, este căsătorit tot cu o doctoriţă şi au împreună două fetiţe. Îi place să simtă adrenalina nu doar în sala de operaţii, ci şi în viaţa de zi cu zi. Este pasionat de motoare şi sporturi extreme în general. Îşi doreşte să aibă mai mult timp liber pentru a-l petrece cu cei dragi şi speră să experimenteze în curând un safari în Africa. “Aş mai vrea să fac ceva pentru că mi-a rămas în minte bunicul şi visul lui de a merge în Africa. El m-a determinat ca acum, măcar pentru el, dacă nu şi pentru mine, să încerc un safari în Africa”, spune doctorul. În anul 2011, dr. Zamfir a primit premiul academic Eugen Proca, al Academiei de Știinţe Medicale, pentru lucrarea "Transplantul Hepatic, publicată în acelaşi an la Editura Medicală. Dr. Zamfir deţine un atestat european de chirurgie de transplant şi atestat de studii complementare în chirurgie hepato-bilio-pancreatică, este membru al Societăţii Române de Chirurgie, al Asocietiei Române de Chirurgie Endoscopică, al European Society of Organ Transplantation şi membru al Colegiului Medicilor din România, care i-a acordat în anul 2014 distincţia Ad Honorem, pentru aportul adus în sprijinul semenilor şi pentru promovarea valorilor autentice ale corpului medical. Cu ocazia aniversării în România a 15 ani de activitate de transplant hepatic şi 600 de operaţii efectuate cu succes, în perioada 2000 - 2015, dr. Zamfir a primit diplomă de excelenţă pentru contribuţia deosebită şi implicarea în dezvoltarea activităţii de transplat hepatic în România, iar în dată de 18 septembrie 2014, Primăria Municipiului Bucureşti, i-a decernat diplomă în honoris pentru contribuţia la dezvoltarea comunităţii şi pentru aportul promovării Capitalei în lume.