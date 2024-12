Aceste tronsoane, care leagă DN1 (Corbeanca) de A3 (Afumați) și DN2 (Pantelimon), vor permite circulația pe o porțiune semnificativă a autostrăzii, spune Sorin Grindeanu. Ministrul a adăugat că, în următoarele 10-15 zile, vor fi finalizate și alte tronsoane de autostradă, care vor adăuga între 80 și 90 de kilometri de drumuri rapide în circulație.

Grindeanu a subliniat că realizarea acestei legături între lotul 2 și lotul 3 reprezintă un moment crucial atât pentru Ministerul Transporturilor, cât și pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit ministrului, acest progres se datorează atât eforturilor constructorilor, cât și activității remarcabile a echipelor CNAIR, care au lucrat intensiv pentru a finaliza lucrările înainte de termen. Grindeanu a mai menționat că în anul anterior au fost finalizați 20 de kilometri din lotul 2, dar jumătate dintre aceștia nu puteau fi utilizați din cauza unor erori de proiectare anterioare. Însă, prin mobilizarea echipelor, aceștia au reușit să finalizeze lucrarea, astfel încât acum întreaga porțiune să poată fi folosită.

„Pentru mine, pentru CNAIR, pentru minister, este foarte important că am ajuns astăzi să facem această legătură între lotul 2 și lotul 3, adică într-un final să folosim A0 tot, de la DN1 până la DN2. Știți foarte bine că anul trecut noi am terminat 20 km, lotul 2, din care puteam folosi aproximativ jumate. Cealaltă jumătate, din cauza inteligenței unor domni din trecut care au făcut această lotizare, era muzeu. Am rugat constructorii, împreună cu colegii de la CNAIR, să se focuseze pe acești 2 km, astfel încât să facem această legătură până la DN2 și să folosim și ceilalți aproximativ 9 km care nu erau folosiți din lotul 2. Astăzi, undeva după-masă, dacă nu mă înșel, vom putea să dăm drumul la circulație, să facem această legătură de care vă vorbeam încă de anul trecut”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă.