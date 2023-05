Sorin Grindeanu: Eu sper să se găsească o soluţie pentru greva profesorilor

,,Sunt optimist din acest punct de vedere”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Prezent la începerea lucrărilor de modernizare şi lărgire la patru benzi a DN 7 Bâldana-Titu, vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, a fost întrebat de jurnalişti despre rotativă şi negocierile ce se poartă în Coaliţie.

,,Aşa cum ştiţi, rocada, rotaţia, rotativa, cum vreţi să o numim, în acest moment e suspendată. E un acord făcut în Coaliţie. Eu sper ca în perioada următoare să se găsească o soluţie pentru greva profesorilor, pentru a ieşi din grevă profesorii, ca să fiu cât se poate de clar, astfel încât această schimbare de guvern, aşa cum a fost asumată în urmă cu un an şi jumătate să se întâmple.

Şi ar fi bine să se întâmple în această lună, până la finalul ei, aşa se şi poate, până la finalul sesiunii parlamentare, astfel încât votul să poată fi dat în Parlament. Eu sunt optimist din acest punct de vedere.

Ştiu că şi astăzi are loc un dialog între sindicate şi Guvern, cu membri ai Guvernului care au responsabilităţi din acest punct de vedere şi într-un final sper să se găsească o soluţie, care să poată şi fi asumată în mod realist de un Guvern”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Vineri, 26 mai 2023, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au anunțat că rotativa guvernamentală este amânată din nou din cauza grevei din învățământ

„Avem convenit un calendar împreună cu liderii din învățământ și, încă o dată, este un calendar foarte scurt şi un calendar pe care ni l-am asumat împreună. Repet, cred că este decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această grevă a profesorilor, urmând pe urmă să găsim tot împreună calendarul cel mai bun pentru a se face rotația”, a explicat, vineri, Marcel Ciolacu.

„Astăzi ar fi trebuit să îmi depun mandatul în condițiile în care situația se menținea la un anumit echilibru. Ținând cont de faptul că așa cum până acum am găsit soluții, nu am dat înapoi din fața responsabilității, după discuțiile pe care le-am avut în coaliție, am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să menținem acest dialog, să găsim soluții pentru problemele cadrelor didactice și să facem în așa fel încât împreună cu dumnealor să găsim soluții, dar nu se pot rezolva printr-o singură decizie, sunt probleme acumulate în 30 de ani.

Nicolae Ciucă: Suntem conștienți de nevoia de a ridica nivelul de salarizare a cadrelor didactic

Suntem, de asemenea, conștienți de nevoia de a ridica nivelul de salarizare a cadrelor didactice la nivelul de recunoaștere pentru ceea ce înseamnă haina de profesor în România. Este foarte clar că ne dorim cu toții ca viitorul acestei țări să aibă predictibilitatea. Viitorul ține de educația copiilor noștri.

Toate acestea se fac prin asigurarea unui cadru cât mai bine așezat și cât mai complex în ceea ce privește atât dotarea tehnică a sistemului de învățământ, cât și specializarea cadrelor didactice, precum și printr-un nivel de salarizare, doar că în acest moment, făcând apel la rațiunea cadrelor didactice, nu ne putem asuma ca printr-o măsură unidirecțională să dezechilibrăm întreg bugetul de stat.

Vom continua să menținem dialogul cu sindicatele, le-am pus în față toate datele cât se poate de onest. Sperăm să ajungem la o soluție pentru protestul pe care l-au declanșat”, a declarat, vineri, Nicolae Ciucă.