Sorin Grindeanu susține o reducere a numărului de ministere

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, consideră că este necesară o reducere a numărului de ministere după rotaţia guvernamentală şi susţine reintegrarea Ministerului Antreprenoriatului în Ministerul Economiei, dar şi comasarea Ministerului Familiei cu cel al Sportului.

„Eu susţin o reducere a numărului de ministere. Eu am 7 secretari de stat la Ministerul Transporturilor. Am spus-o şi preşedintelui meu de partid, Marcel Ciolacu, şi am spus-o şi prim-ministrului, dacă tot vorbim de ordonanţă cu reduceri de cheltuieli, hai să începem şi de la reduceri de ministere, nu doar secretari de stat.

Să ştiţi că eu ştiu foarte bine cum s-a făcut această hartă a secretarilor de stat. Sunt vreo 200 acum, urmare a negocierilor celebre. Şapte secretari de sunt, nu doar la transporturi, care oricum e unul dintre cele mai mari ministere. Uitaţi, şapte secretari de stat la MIPE (Ministerul Investiţiilor şi proiectelor Europene – n.r.), şapte secretari de stat la Mediu”, a afirmat Sorin Grindeanu duminică, la Digi 24.

Unele ministere ar trebui comasate

În context, acesta a arătat că Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului poate funcţiona foarte bine în Ministerul Economiei, în timp ce Ministerul Familiei se poate comasa cu Ministerul Sportului.

„Nu văd de ce am avea un Minister al Antreprenoriatului, Turismului ş.a.m.d. când poate să funcţioneze foarte bine, aşa cum a funcţionat, în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un Minister separat Familie, Tineret, poate Familie, Tineret şi Sport.

Eu am spus, sunt totuşi anumite anumite componente care în mod clar pot fi reduse dincolo de numărul de secretari de stat. Şi susţin punctul ăsta de vedere. L-am spus acum două zile la Constanţa, alături de Adina Vălean (comisarul european pentru transporturi, n.r.), şi-l voi susţine zilele următoare la posibilele negocieri.

Chiar cred că se poate, vă spun. Conduc un minister cu şapte secretari de stat, trei PSD, trei PNL, unul UDMR. Cam mult”, a subliniat vicepremierul Sorin Grindeanu.

O alianță cu AUR este exclusă

Pe de altă parte, acesta a exclus o alianţă a PSD cu AUR la viitoarele alegeri şi a precizat că şi-ar dori ca partidul din care face parte să câştige singur alegerile.

„PSD-ul nu face alianţe cu AUR. Eu nu cred că va face cineva cu AUR. Mai ales după comportamentul pe care l-am văzut în această săptămână. Aşa ceva nu se poate întâmpla. Ce am văzut în această săptămână în Parlament şi nu doar în Parlament. Eu cred că şi Jandarmeria trebuia să aibă o altă atitudine în faţa Parlamentului.

S-a blocat circulaţia, am mers la votul final şi n-am putut să intru pe intrarea normală, a trebuit să ocolim, să intrăm pe alte alei la Parlament. Plus ce au păţit colegi parlamentari, am văzut lucrul ăsta, nu-i posibil şi mă delimitez total. Nu există, din acest punct de vedere, vreo intenţie a PSD-ului să facă pe termen scurt, pe termen lung, cum vreţi dumneavoastră o alianţă cu acest partid, iar eu mă voi opune total la aşa ceva”, a subliniat Grindeanu.