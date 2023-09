Sorin Grindeanu a oferit asigurări românilor cu privire la podul de la Brăila. Potrivit ministrului, românii nu se află în niciun pericol. Construcția ar fi fost atent verificată, șurub cu șurub. Jumătate dintre cele 100.000 de șuruburi ar fi fost deja verificate, 180 dintre acestea nu au fost bine strânse. Cu toate acestea, ministrul îi asigură pe șoferi că podul este sigur.

Ministrul Transporturilor a abordat și subiectul zvonurilor care circulă despre această construcție. Unele ar fi puse în circulație chiar de către clasa politică.

Investiția a fost realizată din 2017. Grindeanu a criticat tendința anumitor politicieni și români de a sublinia doar aspectele negative.

Ministrul susține că restricțiile de trafic date de către CNAIR sunt normale în perioadele caniculare. Acesta a declarat și că orice probleme ale asfaltului sunt vina constructorului.

„În al treilea rând, am mai văzut şi în urmă cu 3 săptămâni când am avut o reuniune cu Departamentul de Stat,cu Ambasada SUA, la Galaţi şi am văzut că sunt ştiri că ar fi denivelări şi e risc să pice unii în Dunăre. Fiind la Galaţi, am trecut pe pod. E adevărat că în aceste săptămâni CNAIR a dat restricţii de trafic. Când sunt temperaturi mari, se dau restricţii de trafic peste tot, nu doar în România.