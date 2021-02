Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care informează că personalul din sistemul de învățământ ar putea fi vaccinat împotriva coronavirusului în săptămâna următoare. Ministrul mai precizează că s-a ajuns la această concluzie în urma unei analize efectuate duminică, 21 februarie.

”Din analiza făcută astăzi, 21 Februarie, împreuna cu CNACAV, rezulta ca este posibil ca vaccinarea prioritară a personalului din sistemul de invatamant sa demareze chiar in aceasta săptămâna. O decizie se va lua in cursul zilei de mâine și va fi anunțată de CNACV. Ministerul Educatiei apreciaza in mod deosebit eforturile făcute de către CNACV in acest sens.”, arată ministrul Educației.

Șeful de la Educație a precizat că, în ceea ce privește programare personalului, instituțiile de învățământ trebuie să trimită cât mai repede către DSP listele cu cei care doresc să se vaccineze.

”Pentru programare, va trebui ca fiecare ISJ si fiecare universitate sa furnizeze cât mai rapid către DSP listele nominale cu personalul din invatamant care dorește sa se vaccineze in aceste centre dedicate (grupat in funcție de varsta, sub și peste 55 ani). Operațiunea va dura cca. o săptămâna. Locațiile centrelor locale de vaccinare prioritară a personalului din invatamant sunt deja cunoscute (spre exemplu, pentru București, se are in vedere organizarea a 22 de linii de vaccinare in complexul ROMEXPO).”, arată Sorin Cîmpeanu.