Un român stabilit în Germania, care lucrează ca livrator de mâncare, a povestit pentru Știri Diaspora că, de când autoritățile aplică mai strict regula celor 5 minute, localnicii – mai ales vârstnicii – au devenit extrem de vigilenți. El spune că zilnic este avertizat să oprească motorul și că uneori e amenințat că va fi reclamat la poliție.

Potrivit relatării sale, oamenii în vârstă îl opresc frecvent pentru a-i cere să stingă motorul și chiar îl avertizează că vor apela la autorități dacă nu respectă regula:

Regula în cauză este stipulată în paragraful 30 din Codul Rutier german (StVO), care interzice „funcționarea inutilă a motorului”. Deși nu este nouă, autoritățile germane au devenit mai stricte în aplicarea sa, în contextul unei politici naționale axate pe reducerea emisiilor și combaterea risipei energetice.

Amenzile pentru încălcarea regulii pot ajunge până la 80 de euro, iar scopul declarat este reducerea poluării fonice și atmosferice în zonele urbane.

Pentru șoferii de livrări din Germania, regula nu este doar o chestiune de ecologie, ci una de eficiență și adaptare la realitatea de pe teren. Livratorul român spune că pauzele dintre comenzi sunt adesea scurte și imprevizibile, iar în sezonul rece este dificil să stea cu motorul oprit.

El povestește că, deși evită să țină mașina pornită mai mult de câteva minute, a avut parte de episoade în care localnicii l-au urmărit cu strictețe și l-au atenționat la limită:

„Foarte rar stau mai mult de cinci minute cu motorul pornit. Dar seara sau la amiază sunt intervale de 10-15 minute când nu mai intră nicio comandă. Și când e frig, mai stai în mașină să te încălzești. Mă tot mut dintr-un loc în altul, pe străduțe, în parcări, dar e grav cu oamenii mai în vârstă. Te urmăresc din balcoane. Azi chiar am pățit cu un domn căruia tocmai îi livrasem mâncarea.”

Într-o întâmplare recentă, el a povestit că a fost urmărit și apostrofat de clientul căruia tocmai îi livrase comanda:

„Am livrat mâncarea la un domn care stă la parter, fix lângă parcare. Am parcat cu avariile puse, pe colț, nu erau locuri. I-am dat mâncarea, m-am întors la mașină, am pornit motorul, și până să intru în următoarea comandă, am primit un telefon. A trecut fix cinci minute. Și deodată, domnul iese în balcon și îmi strigă: ‘băiatul, oprește mașina, că te urmăresc, au trecut cinci minute!’”.