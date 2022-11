Cătălin Măruță se pare că este dispus să facă absolut orice pentru a avea audiență. Prezentatorul TV și-a șocat fanii atunci când a apărut în fustă pe platourile de filmare alături de colegul său Ciucă și de un moderator. Cei trei au executat și câteva mișcări de balet.

A fost Ziua Mondială a Baletului

Cei trei și-au tras peste hainele lor normale câte un tutu și au încercat să execute și câteva mișcări de dans, cu ocazia Zilei Mondiale a Baletului. Greta, producătoarea emisiunii, pentru care Vali Vijelie a declarat în trecut că are o slăbiciune, îi ghida din spatele camerelor de filmat.

Cătălin Măruță s-a declarat oarecum nemulțumit după ce au executat mișcările, deoarece le-a ieșit mai bine la repetiții.

„Ne-a ieșit mai bine la repetiții. Că am și repetat acest moment de tristă amintire. Vă rog frumos să observați că ea, Greta, este coregrafa noastră. Din spatele camerelor de filmat ne arată cum să facem. Bravo, Greta, mulțumim!”, a spus acesta.

De ce a apărut Cătălin Măruță într-o astfel de ipostază

Prezentatorul TV și colegii lui au făcut acest lucru a fost pentru a le mulțumi telespectatorilor pentru faptul că îi urmăresc emisiunea de 15 ani de zile.

Pe lângă faptul că oferă biletul de aur primului Războinic de la Survivor România 2023, Cătălin Măruță a vrut să aducă un zâmbet pe fața celor care îl privesc de acasă.

Deși este extrem de pasionat de ceea ce face, vedeta Pro TV a glumit și a spus că deja se gândește la momentul când va ieși la pensie. Mai în glumă, mai în serios, acesta chiar a calculat câți ani mai sunt până atunci.

„Oameni buni, am încercat un moment. Suntem siguri că va fi unul de tristă amintire, dar asta e. Atât am putut și noi astăzi să facem. Am zis să începem emisiunea altfel, pentru telespectatorii noștri, care indiferent cât de nebuni am fi, dumneavoastră ne iubiți, cel puțin așa credem noi. De 15 ani, zi de zi, am început al 16-lea an. Zilele trecute, calculam, mai avem vreo 25 de ani și ieșim la pensie”, a concluzionat Cătălin Măruță.