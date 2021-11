Care este obiectivul final al lui Klaus Iohannis? Vaccinarea obligatorie a întregii populații, spune Bogdan Glavan

Relația dintre școli și pandemie este complexă, spune profesorul universitar. Potrivit celor scrise, European Centre for Disease Prevention and Control afirma, în luna iulie, că școlile ar trebui închise abia în ultimă instanță.

„Politica lui Iohannis de a condiționa deschiderea școlilor de gradul de vaccinare al profesorilor este anti-științifică, contrară intereselor copiilor și de un machiavelism strigător la cer.

Să o luăm pas cu pas. Relația dintre școli și pandemie este complexă. Există numeroase studii empirice care se bat cap în cap*. De unde vine problema? Din două fapte/fenomene care trebuie bine înțelese pentru că ele se suprapun. (1) Virusul afectează copiii în cea mai mică măsură. Știm asta din 2020, nimic nu s-a schimbat. (2) Copiii sunt un vehicul de transmitere important; cea mai bună dovadă ne-o oferă Marea Britanie, care are un grad foarte mare de vaccinare și unde, totodată, pandemia a răbufnit în această toamnă în rândul copiilor. De ce? Tocmai fiindcă restul lumii are anticorpi și virusul nu are unde să mai circule!

Anul trecut am susținut închiderea școlilor de la bun început. O decizie de forță majoră, fiindcă nu puteam proteja restul populației în nici un fel, însă care a venit prea puțin în beneficiul copiilor. Practic am sacrificat educația copiilor pentru a salva viețile bătrânilor. Alt sens epidemiologic nu a avut, îmi este destul de limpede acum, în lumina multor studii publicate anul acesta”, a scris Bogdan Glavan pe Facebook.

Politica bolșevică a lui Ion Iliescu

De asemenea, Bogdan Glavan a scris că „obiectivul lor final este să consume, musai, zecile de milioane de vaccinuri pe care le-au comandat”, acest lucru amintind de „politica bolșevică a lui Ion Iliescu”.

„Să menționăm și că European Centre for Disease Prevention and Control afirma, în luna iulie, că școlile ar trebui închise abia în ultimă instanță, dat fiind efectul distructiv asupra educației copiilor și că „importanța închiderii școlilor a scăzut în al doilea val al pandemiei în comparație cu primul val.” Ei bine, noi suntem în al patrulea val, de fapt am și depășit vârful strict prin selecție naturală, probabil majoritatea cetățenilor României au în acest moment anticorpi fie din infecție fie din vaccinare (înainte de valul 4 majoritatea populației urbane avea).

Prin urmare, motivul pentru care am închis școlile în 2020 nu mai stă în picioare acum. Nu mai avem de ce să sacrificăm educația copiilor pentru salvarea unor vieți, fiindcă acum avem vaccin și fiindcă majoritatea populației este deja protejată într-un fel sau altul. Din păcate, în ultima vreme am auzit o gogomănie, nemaiîntâlnită pe vreun meridian, anume că închidem școlile pentru a proteja copiii.

Acesta e un motiv original românesc, precum democrația originală a lui Iliescu. Mai mult, se sugerează că elevii ar putea fi puși în primejdie de profesori, care sunt nevaccinați! Nicidecum. Mai degrabă este invers, elevii pun în primejdie profesorii. Chiar dacă este vaccinat, un profesor are un grad mai mare de risc decât un copil nevaccinat! Asta mă face să cred că, la o adică, toată dezinformarea ar putea fi pusă la cale de niște profesori puturoși (iar sus de tot se află cei mai puturoși), care pun interesele lor deasupra intereselor elevilor. Mă rog.

În privința gradului de vaccinare al profesorilor, este ridicol. Cel mai clar exemplu că gradul de vaccinare al colectivității nu are nici o legătură cu răspândirea infecției în școli este dat de Marea Britanie. Se întâmplă de câteva luni de zile. Să o spunem și să o repetăm dacă e cazul, până înțelege toată lumea: vaccinarea adulților nu protejează copiii. Procentul anunțat de 60% este complet scos din burtă. De ce nu 50%? De ce nu 70%? Nu știm. În Marea Britanie procentul de vaccinare este de peste 80% în toată populația de peste 16 ani și cu toate astea pandemia a răbufnit puternic în școli. Așa că ce așteptăm? Anul 2022, 2023?

Măsura lui Iohannis are, de fapt, alt scop. Ea urmărește să creeze încă o falie în societate, cea dintre profesori și elevi. Iohannis vrea să-i scoată pe profesorii nevaccinați țapii ispășitori ai situației din educație. Această manipulare se înscrie în politica generală de panicare a părinților. Așa cum am spus, nu are nici o legătură una cu alta. Din contră, se cuvine să observăm că, cu cât imunitatea adulților este mai mare, cu atât pandemia este mai intensă printre copii! Logică epidemiologică elementară (în această fază a pandemiei).

În fine, obiectivul final al lui Iohannis este vaccinarea obligatorie a întregii populații. O idee nepotrivită nu doar de la bun început, ci mai ales în contextul actual. Cu majoritatea populației care a dezvoltat deja imunitate din cauza politicii de selecție naturală de junglă a lui Iohannis (din considerente legate de PNL), vaccinarea obligatorie este o aberație. Pentru a măsura cum trebuie machiavelismul acestui cetățean, să ne amintim, vă rog, cum de mai multe ori atât el cât și primul golan al țării au afirmat că ei nu susțin vaccinarea obligatorie.

S-au răzgândit. Niște ipocriți. Obiectivul lor final este să consume, musai, zecile de milioane de vaccinuri pe care le-au comandat. Cu orice preț. Dacă întărâtarea unei categorii sociale contra alteia servește acest scop, atunci merită. Este exact politica bolșevică a lui Ion Iliescu”, a conchis profesorul universitar de economie.