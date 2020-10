Secţia de terapie intensivă nou-născuţi a Spitalului ”Marie Curie” este suprasolicitată şi nu poate interna toate urgenţele, au precizat reprezentanţii spitalului într-un comunicat transmis miercuri.

„Referitor la informaţiile prezentate în spaţiul public de către domnul dr. Cătălin Cîrstoveanu, şef de secţie TINN (terapie intensivă nou-născuţi) şi coordonator al Programului TINN din cadrul spitalului MS Curie, precizăm următoarele: poziţia exprimată de doctorul Cîrstoveanu este personală şi nu angajează conducerea Spitalului MS Curie. Cei 30 de nou-născuţi decedaţi de la începutul acestui an, la care se referă dr. Cîrstoveanu, nu au fost internaţi în spitalul nostru, ci se aflau pe o listă de aşteptare conform afirmaţiilor dr. Cîrstoveanu. Secţia condusă de dr. Cîrstoveanu, una de excelenţă în domeniul terapiei intensive neonatologice din România, este suprasolicitată şi nu poate interna toate urgenţele”, afirmă sursa citată.

Precizări legate şi de finanţarea acordată programului TINN

”În legătură cu finanţarea acordată programului TINN de către Ministerul Sănătăţii, precizăm că sumele alocate până azi însumează 1,3 milioane lei; în cursul zilei de azi s-au mai primit 800.000 lei”, menţionează reprezentanţii unităţii medicale.

Precizările vin în contextul unor afirmaţii făcute de Cătălin Cîrstoveanu despre activitatea Secţiei de Terapie Intensivă pentru nou-născuţi de la Spitalul ”Marie Curie”.

Control din partea Ministerului Sănătății la spitalul Marie Curie

Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii vor începe miercuri o acţiune de evaluare a modului de gestionare a activităţii la nivelul Spitalului „Marie Curie”, inclusiv la Secţia ATI, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore.

„Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor începe astăzi o acţiune de evaluare a modului de gestionare a activităţii la nivelul unităţii sanitare Marie Curie, inclusiv la nivelul ATI”, a spus Oana Grigore.

Șeful secției de Terapie Intensivă nou-născuți consideră că acest control este binevenit, pentru că în acest fel va înțelege mai bine și Ministrul Sănătății care este situația.

„Este clar, sunt știute de foartă multă vreme, dar este foarte bine că un corp de control sau domnul ministru, dacă vine personal, cred că va înțelege mai bine lucrurile cum sunt, care nu sunt de azi, de ieri, sunt de multă vreme și sunt semnalate. În momentul acesta avem încărcare pacienți 110 la sută. Acum a venit unul în UPU foarte critic și n-avem unde să-l punem și a trebuit să facem ceva de urgență. Și ne mai vine încă unul de la Iași peste cei 110 la sută grad de internare”, a declarat medicul Cătălin Cîrstoveanu, miercuri, la Digi24, precizând că vorbește în nume propriu.

Achiziții pe împrumut la spitalul Marie Curie

Medicul spune că nu este o situație singulară cea de la Marie Curie, ci în întreaga țară se întâmplă acest lucru. De asemenea, acesta punctează faptul că a fost nevoit să achiziționeze consumabile pe împrumut, precizând că este vorba despre consumabile foarte complicate.

„România are nevoie de 100 de paturi cu personal, cu infrastructură, fonduri pentru consumabile, cu salarii. Noi am anunțat lucrul ăsta. Există document oficial la Ministerul Sănătății în care se atestă. Sunt peste 150 de morți la nivelul 2. Un alt număr de pacienți, la nivelul 3, mor fără să primească îngrijirea corespunzătoare, adică fără operații. Nu e normal să se întâmple lucrul acesta”, a punctat Cătălin Cîrstoveanu. „Este o nevoie sistemică a țării noastre și trebuie să punem umărul, să schimbăm cu ceva. Sigur că un control e bun, pentru că ne arată lucrurile astea”, a completat el.

„Când spunem că nu mai avem bani, ne așteptăm la o reacție. Spunem foarte clar: de o lună și jumătate am rămas fără bani. La noi banii înseamnă sute de mii de RON. Am spus la începutul anului că avem nevoie de 2,5 milioane de lei. Am primit 1,3 milioane plus încă 100.000. Și am spus: astea trei luni până în decembrie, suntem morți! Au venit pacienți super-critici și evident că am luat consumabile pe împrumut. Consumabile foarte complicate”, a explicat Cătălin Cîrstoveanu.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea