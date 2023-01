Tragedie în România! Un politician a fost găsit decedat. Era dat dispărut în urmă cu două zile

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj a informat că viceprimarul comunei clujene Suatu „a fost găsit fără viaţă, spânzurat”, fără a prezenta semne vizibile de violenţă.

„Azi, în jurul orei 10,30, bărbatul de 49 de ani, din comuna Suatu, judeţul Cluj a fost găsit fără viaţă, spânzurat. Cadavrul acestuia a fost identificat în extravilanul localităţii Suatu, judeţul Cluj, în urma unor evaluări primare, fără semne vizibile de violenţă”, se arată într-o informare trimisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală

Conform IPJ Cluj, trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei, cercetările fiind continuate în cadrul unui dosar penal de ucidere din culpă.

IPJ Cluj precizează că activităţile de căutare, coordonate de Serviciul de Investigaţii Criminale, au fost demarate la data de 13 ianuarie, fiind implicate în jur de 100 de persoane, atât localnici, cât şi poliţişti, jandarmi, voluntari din cadrul CERT, specialişti criminalişti şi echipaje canine din cadrul Serviciului de Ordine Publică şi Asociaţiei Câini de Salvare Transilvania.

„La data de 13 ianuarie a.c., Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată despre plecarea voluntară a unui bărbat de 49 de ani, din comuna Suatu. Acesta ar fi plecat de la domiciliu în cursul aceleiaşi zile. Pentru depistarea acestuia, au fost organizate acţiuni de căutare, activităţi care continuă şi în prezent. Au fost angrenaţi atât poliţişti, cât şi mijloace tehnice (drone) şi patrule chinotehnice. De asemenea, căutările sunt sprijinite de localnici, urmând a fi suplimentate de jandarmi, dar şi de voluntari din cadrul CERT”, se arată într-o informare trimisă de IPJ Cluj.

Primarul comunei Suatu, Szobo Mihaly, declarase că nu l-a mai văzut de joi pe viceprimar.

„Joi dimineaţă a venit la lucru, am discutat cu el, eu am fost la medic apoi. După-amiază a plecat acasă, am încercat să vorbesc cu el prin telefon, nu mi-a răspuns. Vineri dimineaţă nu a mai venit la seviciu, nu l-am mai văzut de atunci”, a spus Szobo Mihaly.

„Tatăl meu, Nagy Ștefan, a plecat de la domiciliu (comuna Suatu, Jud. Cluj) în data de 13 Ianuarie, dimineața în jurul orei 07:00 și nu s-a mai întors acasă. La data dispariției purta salopetă de lucru de culoare albastră, o vestă neagră și era încălțat cu cizme”, spunea fiica viceprimarului.