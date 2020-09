Șoc pe scena politică! Un nume greu din politică are Covid-19? Este întrebarea care îi macină pe mulți, mai ales după anunțul făcut de acesta. Este vorba despre Cristian Popescu Piedone, candidat la Primăria Sectorului 5 din București El a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, susține Realitatea Plus.

Potrivit Realitatea Plus, politicianul a fost pe stradă pentru campanie chiar în aceste zile, fără mască, în mijlocul alegătorilor. Mai mult, conform sursei, el a vorbit cu oamenii fără a respecta regulile de distanțare.

Cristian Popescu Piedone a fost confirmat cu noul coronavirus, după ce și fiica a fost depistată pozitiv, marți, cu Covid-19, transmite Realitatea Plus

„Dragi prieteni,

Știți că sunt un om sincer și transparent, motiv pentru care vreau să vă anunț personal următoarea situație.

Fiica mea a mers la medic pentru a face mai mult analize pentru că este alergică la ambrozie. Medicii i-au cerut să facă și un test COVID-19, iar în cursul zilei de marți a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. În acest moment se află în izolare la domiciliu pentru că este asimptomatică.

Deși nu locuim în aceeași casă, am mers la medic să fac și eu testul. În așteptarea rezultatului am decis să mă autoizolez. Toți membri familiei mele au făcut testul, însă niciunul nu are simptome. Chiar și așa, cred că trebuie să fim responsabili și să respectam măsurile impuse de autorități în astfel de cazuri. Sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl primim când ne naștem. Trebuie să avem grijă de ea și să o prețuim. Trebuie să avem grijă de cei dragi, să îi ferim de o posibilă îmbolnăvire.

Dragi prieteni, să fim responsabili și să avem grijă de noi, dar și de cei din jurul nostru! Virusul există și ține doar de noi să ne protejăm!

Sănătate tuturor!”, a anunțat el pe pagina de socializare.