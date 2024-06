Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, are propria teorie în legătură cu scorul mare obținut de Nicușor Dan la alegerile locale. El a explicat că Dan a făcut un lucru inteligent din punct de vedere politic, dar incorect, poziționând candidatura lui Piedone ca o sperietoare.

Burduja a declarat că situația a fost simplă, explicând că a fost o competiție pornită târziu de cei care ar fi putut să-i creeze probleme lui Nicușor Dan. Primele discuții au avut loc în februarie, iar varianta cu noii candidați a apărut abia pe 23 aprilie.

El a spus că în această perioadă, s-au întâmplat două lucruri: nu s-au discutat problemele Bucureștiului, ci s-au vehiculat ipoteze și scenarii, inclusiv din partea lui Nicușor Dan, și acesta a alergat singur.

Burduja a menționat că Nicușor Dan a făcut un lucru inteligent politic, dar nu extrem de corect, poziționând candidatura lui Piedone ca o sperietoare și creând narativul că bucureștenii ar trebui să-l voteze pe el pentru a evita alegerea lui Piedone sau Firea.

Acest lucru ar explica procentul mare de voturi, deoarece Nicușor Dan nu a fost un primar la nivelul lui Bolojan și nu a creat vreo emoție specială, în afară de emoția de vot împotrivă.

Burduja și-ar fi dorit ca bucureștenii să voteze pentru un proiect sau o echipă. La finalul campaniei, fostul candidat la Primăria Capitalei a spus că s-a depus un efort fantastic, a cunoscut mulți bucureșteni cu care a discutat problemele Bucureștiului în această perioadă.

El a promis că va continua să lupte pentru planurile sale și spune că pentru 55 de mii de bucureșteni, numărul de voturi primite, el a fost o speranță și o alternativă.

„Eu am făcut două teste în care m-am întrebat dacă pot să trăiesc cu mine lăsându-i pe ei să fie primarul, și am zis nu. Și apoi, la finalul acestei campanii dacă a depins ceva de noi și nu am făcut. A fost un efort fantastic, am cunoscut foarte mulți bucureșteni, am vorbit de problemele Bucureștiului și voi lupta pentru plan în continuare și cred că pentru 55 de mii de bucureșteni a fost o speranță, o alternativă.

Obiectivul este atins, un altul este să creștem numărul de primari în București și pare că în Sectorul 1 facem asta, cu domnul Tuță care încheie capitolul Clotilde Armand”, a mai declarat Sebastian Burduja.