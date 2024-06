Nicuşor Dan își va petrece şi următorii patru ani în fruntea Bucureștiului, după ce i-a învins pe Gabriela Firea (PSD), Cristian Popescu Piedone (PUSL) şi Sebastian Burduja (PNL).

Nicuşor Dan are mai multe planuri pentru Capitală

Edilul a anunțat, după ce a câștigat alegerile, că are mai multe planuri pentru Capitală. În primul rând, el spune că acest al doilea mandat porneşte de la o situaţie mult mai bună.

El susține că a pornit cu o datorie curentă a Primăriei foarte mare și multe restanțe. Nicușor Dan a amintit de situațiile de la Cartierul Henri Coandă, staţia de la Glina, Teatrul Ion Creangă, Podul Basarab și nu numai.

„Acest al doilea mandat porneşte de la o situaţie mult mai bună. Eu am pornit cu o datorie curentă a Primăriei foarte mare, am pornit cu foarte multe restanţe. Cartierul Henri Coandă, staţia de la Glina, Teatrul Ion Creangă… Multe şantiere, Podul Basarab… Acum, multe dintre aceste lucruri sunt reglate sau merg în direcţia potrivită. Va fi mult mai uşor. Şi proiecte mari sunt deja începute. 50 de kilometri de linie de tramvai – am semnat contractele. 250 de noi tramvaie – avem studiu de oportunitate. Semaforizare inteligentă – pe care am promis-o şi n-am făcut-o, am fost mult prea optimist. Acum avem în sfârşit contractul pe studiul de fezabilitate. Deci din perspectiva asta va fi un mandat mai uşor”, a declarat edilul la Observator.

Nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale din 2024

Cu altă ocazie, el a explicat că nu vrea să candideze la alegerile prezidențiale, deoarece a primit un mandat de 4 ani, iar aceasta este singura lui preocupare. Edilul a fost întrebat și dacă îl va susține pe Nicolae Ciucă.

„Nu candidez la președinție. În acest moment, tocmai am primit un mandat de 4 ani și pentru perioada următoare e singura mea preocupare”, a declarat edilul.

Înainte să-și exprime susținerea pentru un candidat, primarul a spus că vrea să vadă o listă completă.

„Să vedem care-s toți candidații, discuția pe care o să o avem pe codul urbanismului și pe legea spațiilor verzi urbane cu fiecare dintre ei și după veți afla răspunsul”, a răspuns edilul.

El a oferit mai multe explicații și despre atitudinea sa cu privire la celelalte partide. Astfel, primarul general reales a subliniat că nu revine în USR.

Totodată, el a spus că este important ca în timpul mandatului să fie echidistant de partidele care îl vor susține.

Cu privire la o majoritate în timpul noului mandat, edilul a spus că trebuie să aștepte rezultatele finale de la alegeri, deoarece încă nu există un rezultat politic.

Ce se va întâmpla cu apa caldă

Nicuşor Dan: Am făcut progrese. Nimeni nu poate să conteste că am făcut progrese. Cel mai bun exemplu este că, dacă întrebaţi acum 2-3 ani bucureştenii care e cea mai mare problemă a oraşului – căldura şi apa caldă. Am schimbat 110 km de magistrală, am mai construit centrala de la Titan. E ceva mai bine. Am semnat contractele pentru folosirea banilor europeni. Avem 15 şantiere mari deschise, am făcut 50 km anul trecut, o să mai facem 70 anul ăsta. O să fie tot mai bine. Peste 4 ani o să ajungem la jumătate… E un drum care a fost neglijat 30 de ani şi îl facem noi acum. Iarna asta a fost relativ confortabilă.

Nicuşor Dan: Într-un an o să vedeţi foarte multe linii de tramvai, cel puţin pe jumătate reabilitate, în doi ani toate acele linii de tramvai – pe Mihalache, Călăraşi, Basarabiei…. Traficul e o chestiune de mai mulţi ani, dar el se va îmbunătăţi pe măsură ce se duce lumea către transport public. Mulţumesc bucureştenilor că folosesc transportul public cu 40% mai mult decât acum trei ani şi jumătate.