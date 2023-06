După ce și-au unit destinele la sfârșitul lunii mai și au avut o nuntă ca în povești, Smiley și Gina Pistol au plecat în luna de miere în sudul Franței. Amintim că cei doi s-au căsătorit pe 27 mai, evenimentul fiind considerat nunta anului în showbiz-ul românesc. Cununia civilă a avut loc la Palatul Snagov, iar petrecerea de nuntă a avut loc într-un spațiu nou, de lângă Capitală. Locația a fost gândită ca o seră uriașă, cu o grădină aranjată în detaliu de echipa master floristului internațional Nicu Bocancea.

Smiley a postat încontinuu filmulețe din luna de miere

Pe toată durata vacanţei, Smiley și-a ținut la curent fanii cu momentele pe care le-a trăit alături de aleasa inimii lui. El a postat zilnic, o serie de filmuleţe, în care le-a prezentat urmăritorilor lui locurile de vis în care a mers alături de Gina Pistol.

Deschiderea pe care cei doi au arătat-o în luna de miere a fost extrem de apreciată, iar românii s-au bucurat peste măsură că pot fi martorii unui eveniment atât de important din viața celor doi artiști.

Vestea proastă dată de celebrul cântăreț

De altfel, în clipa în care s-a întors acasă, renumitul cântăreț a ținut să le dea și o veste nu tocmai bună fanilor lui.

„Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre. O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am. Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu «une omelette du fromage» (n.r. omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete”, a fost mesajul transmis atunci de Smiley.

Artistul a plecat de acasă

Acum, însă, întors din luna de miere, Smiley nu a stat prea mult pe gânduri și a luat o decizie radicală. Artistul a plecat iar de acasă, singur, de această dată. El a ţinut însă să îi informeze pe fanii săi, pe care, de altfel, i-a întrebat ce să facă în continuare.

Cum filmulețele postate din luna de miere au fost extrem de apreciate, acum Smiley a ridicat marea întrebare. El a apreciat drept firesc să îşi întrebe fanii dacă este cazul să mai facă şi alte filmuleţe, în călătoriile lui, chiar dacă nu va mai fi vorba despre călătorii de relaxare.

„Am o dilemă… Am înțeles că v-au plăcut filmulețele din luna de miere… ce să fac acum?! Eu tot călătoresc… să mai fac și altele din seria asta?! Sau să aștept până la următoarea vacanță?!”, a postat Smiley pe pagina de Instagram.