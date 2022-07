Prețurile de consum au crescut cu 78,6% de la an la an în luna iunie, în condițiile în care politica monetară neconvențională a președintelui Recep Tayyip Erdogan și perturbarea importurilor de alimente și energie din cauza războiului din Ucraina au avut un impact puternic. A fost cea mai mare creștere anuală din 1998 încoace, deși rata a fost ușor sub prognoza de consens a analiștilor, de 80 la sută.

Situație dramatică în Turcia! Rata inflației a crescut considerabil

Erdogan, care respinge opinia larg acceptată în rândul economiștilor potrivit căreia creșterea ratelor dobânzilor reduce inflația, a ordonat băncii centrale să mențină rata de referință a împrumuturilor mult sub nivelul inflației.

Ca urmare, lira a pierdut 48% din valoarea sa față de dolar în ultimele 12 luni. Prăbușirea monedei a fost un factor major al creșterii prețurilor într-o țară care se bazează pe importuri, în special de energie.

Cele mai recente date privind inflația de luni, în creștere de la 73,5% în mai, vin după ce autoritățile turce au anunțat săptămâna trecută o creștere cu 30% a salariului minim – la doar șase luni după ce au majorat cu 50% rata de bază a salariului.

Partidele de opoziție și sindicatele, care acuză guvernul că manipulează cifrele privind inflația, au declarat că majorarea este extrem de necesară pentru a evita sărăcia pentru milioane de gospodării care se luptă cu prețurile în creștere ale alimentelor.

Erdogan se declară optimist, insistând că inflația va ajunge la „niveluri rezonabile”

Erdogan, al cărui partid de guvernământ și-a văzut sprijinul scăzând la minime istorice, în parte din cauza turbulențelor economice, a susținut, de asemenea, creșterea, insistând în același timp că inflația va ajunge la „niveluri rezonabile” la începutul anului viitor.

Economiștii au avertizat că majorarea ratei minime de salarizare, care afectează aproximativ 40% din forța de muncă oficială și are un efect de antrenare asupra altor sectoare, va contribui ea însăși la menținerea unei inflații ridicate în lunile următoare.

Goldman Sachs şi-a ridicat recent prognoza de inflație de la 65% la 75% la sfârșitul anului, avertizând că ultima creştere a salariului minim riscă să ducă la „o spirală preţ-salariu”. Această majorare, combinată cu alţi factori, inclusiv probabilitatea unei deprecieri suplimentare a lirei turceşti, a însemnat că „presiunile inflaţioniste subiacente din Turcia rămân foarte ridicate”, a spus banca, relatează Financial Times.