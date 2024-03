Simona Halep este în culmea fericirii! Jucătoarea de tenis a primit un wild card pentru turneul WTA de la Miami. Acesta va începe pe 17 martie.

Decizia vine la scurt timp după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) a hotărât ca sportiva din Constanța să revină în circuit, reducându-i pedeapsa pentru încălcarea regulilor anti-dopaj de la 4 ani la 9 luni.

Informația a fost confirmată de către Antena 3 CNN.

Simona Halep urmează să decidă, împreună cu echipa sa, dacă va accepta invitația și va participa la Miami Open 2024.

După câștigarea procesului la TAS și reducerea suspendării de la 4 ani la 9 luni, Simona Halep este din nou eligibilă să concureze. Sportiva noastră nu a mai participat la un meci oficial începând din august 2022.

Este încurajator faptul că organizatorii de la Indian Wells (BNP Paribas Open) i-au transmis deja un mesaj Simonei, imediat după decizia TAS.

Prin intermediul unui post pe platformele de socializare, reprezentanții turneului, un eveniment Masters 1000 în circuitul masculin și un eveniment WTA 1000 în circuitul feminin, i-au adresat un salut călduros Simonei. Aceștia și-au exprimat nerăbdarea de a o vedea revenind pe teren.

Welcome back, @Simona_Halep 👋

We can’t wait to see you next year in #TennisParadise 🏜 pic.twitter.com/7r6P3YKFJA

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2024