Caroline Wozniacki a primit unul dintre cele două wild carduri acordate de ITF pentru Jocurile Olimpice, nu Simona Halep. Mai mult, specialiștii sunt de părere că Emma Răducanu are cele mai multe șanse să-l primească pe al doilea.

Amintim că Halep a jucat doar două meciuri de la revenire. Primul a fost cel pierdut cu Paula Badosa în primul tur de la Miami. Al doilea a fost cel cu americanca McCartney Kessler, de la Trophee Clarins. La momentul respectiv, românca a fost nevoită să se retragă în setul doi.

Fostul număr unu mondial va avea nevoie de wild card-uri pentru a putea participa la turneele WTA, după ce se reface. Ea este foarte jos în ierarhia mondială.

Trebuie menționat că româncă nu îndeplinește criteriile pentru a fi eligibilă la Jocurile Olimpice. Era nevoită să se regăsească în Top 400 la data limită, respectiv 10 iunie 2024.

Caroline Wozniacki, cea care făcea comentarii răutăcioase la adresa Simonei, a anunțat azi că a primit garanții de la organizatori că va fi prezentă în capitala Franței, chiar dacă clasamentul din prezent nu o ajută.

Daneza spunea în trecut că „dopatele nu ar trebui să primească wild card”.

Ea va fi la a 4-a ediție a Jocurilor Olimpice. Totuși, nu a făcut niciodată o figură frumoasă. Cel mai bun rezultat al său a fost atingerea sferturilor de finală, în 2012, la Londra, când a fost eliminată de Serena Williams, 6-0, 6-3, americanca defilând spre aurul olimpic.

Conform specialiștilor, Naomi Osaka ar fi fost a doua pe lista organizatorilor pentru wildcard. Totuși, ea se va folosi de clasamentul protejat, deoarece nu are nevoie de derogări pentru a fi la JO.

Amintim că în două săptămâni începe cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon. Halep are șanse ceva mai mari să primească un wildcard.

Organizatorii au anunțat că vor face publică lista cu beneficiarii de invitații pe data de 19 iunie, moment în care ea va afla cu siguranță dacă va juca sau nu la All England Club.

Today I officially qualified for my 4th Olympics!!! Paris 2024, see you there!!! 🇩🇰 here a little throwback from Rio2016! pic.twitter.com/f51EhVmeUV

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 14, 2024