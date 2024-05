Chris Evert a oferit mai multe explicații despre situația în care se află Simona Halep. Jucătoarea de tenis americană, care a obținut 18 titluri de Grand Slam în carieră, printre acestea fiind șapte trofee la Roland Garros, spune că fostul număr unu mondial are mult de recuperat.

Aceasta a comentat absența româncei de la Roland Garros și a detaliat cum ar decurge în momentul de față un duel al fostului lider WTA cu actualul număr unu al tenisului feminin, Iga Swiatek.

Sportiva a explicat că Halep poate fi în sală în fiecare zi, dar în final nu există niciun element înlocuitor pentru meciuri.

Este nevoie de încredere să poți lovi mingea și să știi că ea va intra în teren, spune ea.

Acest lucru se pierde atunci când ești absent o perioadă lungă, ci nu este vorba neapărat de pregătirea fizică.

De asemenea, jucătoarea a explicat că cel mai important lucru este instinctul unui jucător.

Reflexele rapide nu mai sunt acolo și nu pot reapărea în 3-4 turnee, spune ea. Recuperarea acestora durează uneori chiar și 6 luni.

De asemenea, Chris Evert spune că Halep a avut ghinion.

„Simona a avut ghinion. Mi-ar fi plăcut să fie aici la Roland-Garros cu un wildcard, dat fiind că a câștigat turneul în trecut. Eu, una, am fost foarte surprinsă că nu a primit un wildcard, dar sper și cred că dacă încă iubește tenisul și are o pasiune pentru el, va rezista, va trece prin această perioadă de incertitudine. Trebuie să se antreneze și să joace turnee, chiar și de nivel mai mic, pentru a avea meciuri în picioare. Sper, ca prietenă și ca fană a ei, că va rezista și va încerca să revină”, a mai spus Chris Evert.

Sportiva a vorbit și despre cum s-ar descurca Simona Halep de acum șase ani împotriva Igăi Swiatek de acum.

„Nivelul tenisului a crescut și crește în fiecare an. Oricât de puțin, tot crește. Jucătoarele nu jucau acum șase ani precum joacă acum. Jocul Igăi este perfect croit pentru zgură. Are timp în plus pentru a se așeza la lovituri, este puternică, este agresivă, dar în același timp are un joc defensiv incredibil. Nu are niciun minus în jocul ei. Nu există elemente pe care adversarele ei le pot depista ca fiind slăbiciuni. Nu cred că Simona de acum 6 ani ar fi la nivelul Igăi de acum”, a spus Chris Evert.