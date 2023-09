Simona Halep a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că va face apel împotriva suspendării sale. Amintim că ITIA a suspendat-o permanent pentru o perioadă de patru ani. Totuși, decizia instituției nu este una definitivă. Astfel, sportiva din România o poate ataca.

Marea campioană a României a spus că va continua să se antreneze și să facă tot ceea ce ține de ea pentru a scăpa de acuzații. Ea spune despre acestea că sunt false.

De altfel, Simona Halep a mai precizat că va urma toate căile legale împotriva companiei care a produs suplimentele alimentare în care se afla Roxadustatul.

Marea campioană a României a fost suspendată pentru o perioadă de patru ani. ITIA spune că sportiva a încălcat de două ori Programul Antidoping din Tenis.

Prima încălcare a fost atunci când i s-a descoperit Roxadustat în corp. Sportiva fusese testată la US Open 2022.

Cea de-a doua încălcare are legătură cu pașaportul biologic.

În comunicatul de presă trimis, Simona Halep spune că raportul tribunalului este de 126 de pagini și că aici sunt trecute ambele încălcări are Programului.

„Într-un raport de 126 de pagini, tribunalul a constatat că am comis ambele acuzaţii aduse de Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) – un test de urină pozitiv în timpul competiţiei pentru o substanţă interzisă şi o încălcare a programului de paşaport biologic al sportivilor”, spune ea.

Ea a mai precizat că a prezentat dovezi convingătoare la ITIA, la fel și reprezentanții ei. Sportiva spune că este recunoscătoare că a primit un răspuns oficial.

Totuși, ea a precizat că rezultatul a venit după întârzieri nefondate. Ea mai spune că a trăit într-un purgatoriu timp de un an.

Nu în ultimul rând, marea campioană a României a mai spus că după toată această perioadă, verdictul final o șochează și o dezamăgește.

Sportiva a mai spus că a făcut sute de teste în anii de când joacă tenis și că crede într-un sport curat.

”Reprezentanţii mei şi cu mine am prezentat ITIA şi tribunalului dovezi convingătoare în sprijinul apărării mele, inclusiv multiple întrebări legitime cu privire la concluziile la care s-a ajuns în legătură cu testele efectuate în jurul paşaportului meu biologic (ABP). Deşi sunt recunoscătoare că am în sfârşit un rezultat după numeroase întârzieri nefondate şi sentimentul de a trăi în purgatoriu timp de peste un an, sunt atât şocată, cât şi dezamăgită de decizia lor”, spune ea.