Simona Halep a rupt contractul cu Patrick Mouratoglou din cauza scandalului de dopaj. Mulți fani ai sportivei din România îl acuză pe francez că i-a distrus cariera jucătoarei.

Patrick Mouratoglou s-a implicat într-o nouă controversă. Caroline Garcia i-a atacat pe criticii lui Novak Djokovic pentru că și-au schimbat percepția despre liderul mondial, deoarece a îmbătrânit și nu ar mai fi la fel de motivat.

Compatriotul lui Caroline Garcia, Patrick Mouratoglou, i-a răspuns acesteia pe platforma de socializare X.

Totuși, reacția nu a fost pe placul tuturor. Fanii jucătoarei din Constanța au reacționat imediat și i-au adus reproșuri dure francezului.

O altă persoană a transmis un mesaj și mai dur, susținând că instructorul de tenis francez este un „șarlatan”.

You shouldn’t post for a while about what players need.

— mike zarra (@mikezarra) January 31, 2024