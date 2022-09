După ce inițial anunțase că anul acesta nu va mai juca tenis la nivel înalt, Simona Halep a confirmat joi că a acceptat invitația de a participa în luna decembrie, alături de Martina Hingis, la turneul demonstrativ Africa Cares Tennis Challenge, din Africa de Sud.

Simona Halep s-a răzgândit

Evenimentul revine după ce a fost anulat din cauza Covid-19 și este programat pentru 3 și 4 decembrie pe stadionul Wanderers din Joburg. Turneul de două zile va avea la start atât vedete internaționale, cât și jucători locali, în acțiune pentru o cauză caritabilă.

Simona Halep și-a exprimat recunoștința pentru participarea la eveniment.

„Ca jucătoare de tenis, am fost inspirată de mulți jucători și mă motivez mereu să ajung la cel mai înalt nivel, așa că este cu siguranță o onoare să încurajez același lucru prin intermediul acestui eveniment, sensibilizând asupra problemelor legate de violența de gen”, a declarat Halep.

A fost confirmată prezența la eveniment și fostei jucătoare elvețiene Martina Hingis, de 25 de ori campioană de Grand Slam (cinci titluri la simplu, 13 la dublu și șapte la dublu mixt).

Evenimentul are ca scop nu doar promovarea tenisului în Africa de Sud, ci este și un vehicul în lupta împotriva violenței de gen prin campanii și activități premergătoare evenimentului principal.

„Femeile din Africa de Sud au de cinci ori mai multe șanse de a fi ucise ca urmare a violenței domestice. Ca un protest și un apel pentru a pune capăt violenței de gen în Africa de Sud, am considerat oportun să găzduim Africa Cares Tennis Challenge”, a declarat Tendai Rukwava, CEO al TR Brand Communications & Events.

După operație anunțase o pauză până la finele anului

Anterior, Simona Halep declara, imediat după ce a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, că nu va mai juca în acest an.

„După cum ştiţi deja, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie am fost foarte aproape să renunţ la tenis fiindcă nu credeam că am suficientă putere pentru a reveni în top 10. Treceam prin multe momente de anxietate şi am crezut că este timpul să mă opresc pentru că este nesănătos din punct de vedere emoţional. (…)

Scopul meu era foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în top 10. (…)

Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc decât la recuperare. Ceea ce este sigur este că nu voi mai putea juca în acest an în niciun turneu oficial.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin cu de toate. Ne vedem pe teren, 2023”, scria în urmă cu două săptămâni Simona Halep pe Instagram.