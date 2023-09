Simona Halep primește una dintre cel mai puternice apărări publice pe care o putea avea. Antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, a avut o intervenție televizată pentru CNN.

Aici, el a comentat tratamentul nedrept la care a fost supusă sportiva din România.

Patrick Mouratoglou crede că doar o „parodie a justiției” a putut oferi ca verdict suspendarea pentru 4 ani în cazul Halep. El a explicat că a participat alături de sportivă în fiecare etapă a procesului. În opinia sa, WTA și ITIA au avut un comportament „de neacceptat”.

A clip of what Patrick Mouratoglou had to say about Simona’s suspension in an interview with CNN. pic.twitter.com/bLgxQUFkQN

— Romanian Tennis (@WTARomania) September 13, 2023