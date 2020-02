În prezent, constănțeanca s-a calificat direct în turul secund de la Dubai, unde le va întâlni pe Alison Riske (locul 18 WTA) și Ons Jabuer (locul 45 WTA).

În ceea ce privește sferturile de finală, Halep s-ar putea întâlni cu Elise Mertens, Qiang Wang, Maria Sakkari sau Aryna Sabalenka.

Ce se întâmplă cu Toni Iuruc?

Simona Halep a hotărât ca pe lângă echipa de care are nevoie, alături de ea să fie prezent și Toni Iuruc, deoarece „se simte mai liniștită atunci când este lângă ea”.

De asemenea, sportiva a decis să închirieze mai multe camere pentru cei din echipă și un apartament în care se va caza alături de viitorul soț.

Halep a declarat că este foarte încântată de revenirea în Dubai și este pregătită pentru toate provocările care vor urma.

„E o plăcere să revin la Dubai. Am făcut pre-season aici. Mă bucur că e cald Sunt bine, am avut două săptămâni acasă, în care m-am antrenat și m-am odihnit. Simt că am bateriile reîncărcate”, a spus Halep, într-un interviu acordat pentru Digi Sport.

Te-ar putea interesa și: