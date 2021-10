Veste excelentă pentru fanii Simonei Halep!

Sâmbătă, Halep s-a calificat în finala turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca.

Jucătoarea din România (locul 18 WTA) a înfruntat-o pe ucraineanca Marta Kostiuk (locul 55 WTA), cap de serie numărul şase. Halep s-a impus fără emoţii, în două seturi, scor 6-0, 6-1.

Turneul organizat la Cluj-Napoca este dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

That was an amazing display from the top seed! Simona Halep breezes past Marta Kostyuk 6-0, 6-1 and she gets into the big final in Cluj! @Simona_Halep keeps her streak going: she has now qualified for a @wta final in 12 consecutive seasons! 👏🏻 pic.twitter.com/Bxb0qR7bid

