Simona Halep a trecut printr-o pauză prelungită și a pierdut meciurile de la primele turnee de după revenire. Mai mult, forma fizică și accidentările au determinat-o să ia o pauză de la competiții. În ultima vreme, s-a concentrat mai mult pe antrenamente și refacere.

Îndrăgita campioană din România face tot posibilul pentru a fi în cea mai bună formă, iar urmăritorii ei au observat în mod clar acest lucru. Ea a publicat pe pagina de Instagram un selfie făcut în oglindă, la sală, după antrenament.

Sportiva este toată un zâmbet, iar tricoul transpirat este o dovadă a faptului că a trecut printr-un antrenament intens.

Amintim că jucătoarea plănuiește să revină pe teren în luna septembrie. Ea speră să primească un wildcard pentru a participa la turneul de la Seoul.

Până la acel moment, ea se concentrează asupra antrenamentelor și speră să scape de accidentări.

Amintim că Halep a spus, într-un interviu acordat la începutul lunii, că se antrenează pentru a reveni la forma în care era înainte de suspendare și de scandalul de dopaj.

Mai mult, sportiva a spus că vrea să facă din nou performanță în tenis. În cazul în care nu va mai reuși, își dorește să se concentreze asupra vieții de familie și să aibă copii.

Ea a fost căsătorită cu Toni Iuruc. Totuși, au divorțat după aproximativ un an de mariaj.

„I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Dar, după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. (…) Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie”, a spus ea pentru publicația Wearetennis.