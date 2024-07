Angelique Kerber (Germania), una dintre rivalele Simonei Halep, se va retrage din tenisul profesionist, după ce se vor termina Jocurile Olimpice de la Paris (Franța). Jucătoarea de tenis din Germania a avut rezultate modeste la cele trei turnee de tenis de Grand Slam din acest an: Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. A părăsit terenul de tenis în runda inaugurală, la toate cele trei competiții sportive.

Joi, 25 iulie 2024, și-a anunțat retragerea definitivă din circuitul profesionist. La Paris, va avea partea de ultimul turneu de tenis profesionist din cariera ei. De-a lungul timpului, Jocurile Olimpice au reprezentat pentru ea diferite capitale din viața ei de sportivă: „ascensiunea, vârful și linia de sosire.”

Chiar dacă sportiva crede că retragerea definitivă este decizia corectă, inima ei îi spune altceva. Iubește tenisul și este recunoscătoare pentru toate amintirile pe care i le-a oferit de-a lungul anilor. Va împărtăși cu admiratorii ei mai multe detalii, după ce va avea loc ultimul ei meci de tenis.

Tot atunci le va mulțumi tuturor oamenilor care au ajutat-o de-a lungul carierei sale. Angelique Kerber le-a mulțumit susținătorilor ei pentru sprijinul emoțional acordat de când a devenit jucătoare de tenis, dragostea lor înseamnă enorm pentru ea.

„Linia de sosire. Înainte de începerea Olimpiadei, pot spune deja că nu voi uita niciodată Paris 2024, deoarece va fi ultimul meu turneu profesionist ca jucător de tenis. Și deși aceasta ar putea fi de fapt decizia corectă, nu voi simți niciodată așa. Pur și simplu pentru că iubesc acest sport din toată inima și sunt recunoscătoare pentru amintirile și oportunitățile pe care mi le-a oferit.

Jocurile Olimpice la care am participat până acum au fost mai mult decât simple competiții, reprezentând diferite capitole din viața mea de jucător de tenis: ascensiunea, vârful… și acum, linia de sosire. Jocurile Olimpice de la Londra 2012 au venit într-un moment în care am avut sezonul meu de descoperire în circuit. Urcam constant în clasament și fiecare victorie mă ajuta să-mi depășesc îndoielile și să-mi întăresc încrederea în mine. Totul părea un nou început și eram purtat de entuziasm spre noi culmi. Cu un an înainte, în 2011, aproape că întorsesem spatele tenisului și renunțasem la visele mele din copilărie.

Când am ajuns la Jocurile Olimpice din Rio 2016, tocmai câștigasem primul meu titlu de Grand Slam în Australia la începutul anului. Cursa mea pentru medalia de argint a fost încorporată într-o avalanșă de emoții care a dus la al doilea titlu de Grand Slam la New York și la vârful clasamentului. Coborârea din anul următor a fost dureroasă, dar mi-am învățat lecția și Wimbledon 2018 a fost cea mai mare recompensă a mea.

Și acum: Paris 2024 va marca linia de sosire a celei mai incredibile călătorii la care aș fi putut visa vreodată să cresc cu o rachetă în mână. Mai sunt multe lucruri pe care vreau să le spun și oameni cărora trebuie să le mulțumesc, lucru pe care îl voi face după ce voi termina ultimul meu meci… dar pentru moment, îmi voi lua timp și voi absorbi fiecare secundă a acestui episod final pe teren. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin – înseamnă enorm pentru mine”, a scris ea, joi, pe contul său de Instagram.