Simona Halep a reacționat vehement după anunțul Agenției Internaționale de Integritate în Tenis (ITIA) privind suspendarea de o lună a polonezei Iga Świątek, locul 2 WTA. Decizia a fost luată după ce Świątek a fost depistată pozitiv cu trimetazidină (TMZ), o substanță interzisă, în urma unui test realizat în afara competiției, în august 2024. Halep, care a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, a criticat ITIA pentru dublul standard aplicat în cazuri similare.

Simona Halep a exprimat în mediul online dezamăgirea și frustrarea față de decizia ITIA, considerând că organizația a acționat cu rea-voință în cazul său. Ea a afirmat că nu poate înțelege diferențele majore dintre modul în care au fost tratate cele două cazuri și a sugerat că ITIA a făcut tot posibilul să-i distrugă cariera, în ciuda dovezilor care i-ar fi susținut nevinovăția.

Fosta lideră mondială a declarat că a fost extrem de dureros să vadă cum ITIA a aplicat abordări complet diferite în două situații similare. Halep a acuzat organizația că a dorit să-i distrugă ultimii ani din carieră și că, în ciuda nedreptății resimțite, a rămas cu sufletul împăcat.

Românca a criticat și WTA, afirmând că nu a primit sprijinul necesar pentru a-i fi redat locul meritat în clasamentul mondial. Ea a subliniat că suspendarea sa a durat doi ani, timp în care a pierdut oportunități importante, dar și liniștea interioară, fiind afectată de anxietate și întrebări fără răspuns.

Halep a adăugat că, în cele din urmă, a demonstrat că dopajul său a fost rezultatul unei contaminări și că acuzațiile legate de pașaportul biologic au fost nefondate.

În cazul Igei Świątek, ITIA a concluzionat că testul pozitiv a fost cauzat de contaminarea unui supliment alimentar (melatonină) pe care poloneza îl utilizase pentru decalaj orar și probleme de somn. Deoarece încălcarea nu a fost considerată intenționată, Świątek a primit o suspendare de doar o lună.

Aceasta a fost suspendată provizoriu între 22 septembrie și 4 octombrie, ceea ce a redus efectiv perioada rămasă de suspendare la opt zile. De asemenea, poloneza a pierdut premiile în bani câștigate la Cincinnati Open.

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea-voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă, în ciuda evidenței. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudine, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasa nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice, întâmplate cam în același timp, ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu? Cum aș putea să accept că WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!”, a transmis Halep pe contul său oficial de Instagram.