Simona Halep, la vârsta de 32 de ani, a revenit pe teren după o pauză de 568 de zile. Deși comunitatea tenisului a fost încântată de această revenire, în orice poveste controversată există și aspecte mai puțin luminoase.

Am văzut atacul lansat de Caroline Wozniacki din Danemarca, în vârstă de 33 de ani și clasată pe locul 129 în WTA. Wozniacki a avut un debut victorios la Miami, învingând-o pe Clara Burel din Franța, clasată pe locul 45 în WTA, cu scorul de 6-1, 6-4. Declarațiile lui Wozniacki au stârnit nemulțumirea în România, când a fost întrebată despre participarea lui Halep pe tablou, datorată unui wildcard oferit de organizatorii turneului american.

„Știți că am fost mereu foarte vehementă în privința dopajului. Îmi place de Simona Halep. Dar mereu mi-am dorit un sport curat și corect pentru toată lumea. În continuare, îmi doresc asta.

Cu toate că a încercat să fie discretă, critica din partea danezei către Halep a fost clară și directă. Aceasta a provocat o reacție din partea Simonei, care a primit întrebări în legătură cu acest subiect. S-a întâmplat după înfrângerea suferită în fața lui Paula Badosa din Spania. Aceasta are vârsta de 26 de ani și clasată pe locul 80 în WTA.

Răspunsul Simonei Halep a fost unul tranșant:

Deci, acum, având punctele de pornire în acest conflict al afirmațiilor, putem investiga cine are dreptate, dacă evaluăm situația conform regulamentului. Haideți să examinăm faptele!

Pe de o parte, Simona Halep a fost implicată într-un caz de dopaj care a dus la suspendarea sa. Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) nu a fost favorabilă, iar ea a primit o reducere a suspendării inițiale de la 4 ani la 9 luni.

Un aspect crucial: TAS a respins acuzația gravă de „dopaj sanguin” împotriva Simonei Halep, care ar fi putut atrage o suspendare de până la 6 ani. În motivarea deciziei, TAS a atribuit detectarea Roxadustatului în proba de urină a româncei unei posibile contaminări.

Este important de menționat că TAS a subliniat că, în ceea ce privește această acuzație secundară, Halep a fost considerată victima „neglijenței”, lipsind orice element de „intenție”, scrie Adevărul.

Având în vedere faptele clare stabilite de instanța sportivă supremă, putem examina acuzația făcută de Wozniacki, care a sugerat că Halep ar fi folosit mijloace necinstite. Din nefericire pentru daneza în vârstă de 33 de ani, aceasta se află într-o eroare. O lumină puternică asupra acestei situații este aruncată de către Travis Tygart, directorul USADA (Agenția Antidoping Americană).

Travis Tygart este o figură neutră în acest context. El nu este direct implicat în scandalul actual și nu a făcut referire la acesta. În schimb, Tygart a făcut unele declarații incontestabile într-un alt caz de dopaj, în care s-a dovedit a fi vorba de contaminare. Aceste declarații sunt clare și se aplică și la cazul româncei.

<<Contaminare conjuncturală>> e problema noastră acum. Vorbim despre cazuri în care elementul de intenție lipsește. Astfel de cazuri n-ar trebui să fie pedepsite la același nivel cu dopajul intenționat, cu dopajul sistematic susținut de stat, cum a fost în Rusia, de pildă. Acum, suntem într-o etapă în care încercăm să impunem noi reguli pentru <<contaminare conjuncturală>>. Suntem în contact cu Agenția Mondială Antidoping (WADA) și am pus această problemă pe masă.

Astfel de cazuri creează o tensiune foarte mare. Pentru că ajungem să ne punem următoarea întrebare: <<Pedepsim sportivii trișori sau, în încercarea de a face acest lucru, am ajuns să pedepsim și sportivii nevinovați?>>.

S-a dovedit că apărarea lui Halep la Lausanne s-a fundamentat exact pe argumentele prezentate de Tygart.

Dacă vom fi de acord, așadar, că Simona a fost subiectul unui atac nejustificat din partea lui Wozniacki, rămâne totuși o altă dilemă. Și anume că, atunci când era în fruntea clasamentului, jucătoarea din Constanța a comis aceeași greșeală pe care rivala sa din Danemarca o face în acest moment.

Mai exact, în perioada 2016 și 2017, Simona Halep a abordat subiectul Mariei Șarapova. Rusoaica fusese suspendată într-un alt caz de dopaj. Desigur, Halep nu a fost atât de vehementă în declarațiile sale precum Wozniacki. Cu toate acestea, ea a criticat întoarcerea lui Șarapova pe tabloul competițiilor, beneficiind de wildcard-uri, după ce aceasta a petrecut 15 luni în afara circuitului.

Halep a fost considerată victima neglijenței în dosarul său. Același principiu teoretic se aplică și în cazul Mariei Șarapova. Acest lucru se datorează faptului că ea a continuat să utilizeze Meldonium fără să realizeze că acest medicament fusese interzis de WADA începând cu 1 ianuarie 2016.

La acea dată, Șarapova a argumentat că nu a verificat notificările de la WADA și, ca rezultat, a continuat să ia medicamentul recomandat pentru tratarea unor afecțiuni, încă din 2006.

Mai este de menționat că înaintea revenirii Simonei Halep pe teren la Miami Open, ea a fost criticată în străinătate pentru abordarea sa față de Maria Șarapova!

„Îmi amintesc de declarațiile lui Halep de acum mai mulți ani. Când s-a întors Șarapova în circuit. Și a început să primească wild-card-uri pe bandă. Halep era revoltată de treaba asta. Simona spunea că așa ceva nu e un exemplu bun pentru cei mici, pentru tineri, că cineva suspendat pentru dopaj să fie primit cu brațele deschise de organizatorii de turnee.

Din cauza acestor declarații date de Halep a și ieșit acel meci incins cu Șarapova la US Open 2017. Atunci, Maria a jucat foarte bine, motivată, probabil, și de faptul că a simțit că are de plătit o poliță lui Halep. Iată că acum s-a întors roata. Și Halep e cea care primește wild-card pentru Miami după o suspendare pentru dopaj“, declarat Matt Roberts într-un interviu pentru The Tennis Podcast.