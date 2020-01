Înfrângerea în fața Garbinei Muguruza i-a lăsat urme adânci Simonei Halep. La câteva ore după finalul meciuluis-a aflat și ultima decizie importantă a româncei. A renunțat la cel mai vechi colaborator din echipa ei.

L-a dat afară pe Teo Cercel

Simona Halep a decis să-l dea afară pe Teo Cercel, preparatorul ei fizic și cel mai vechi om din staff-ul sportivei noastre, chiar înainte de Australian Open 2020. Simona a fost profund nemulțumită de forma ei fizică de la Adelaide, iar unul dintre principalii vinovați a fost considerat Teo. Colaborarea dintre cei doi a luat sfârșit, conform fanatik.ro.

A țipat la Darren Cahill

„Spune-i lui Teo că sunt foarte obosită. Am obosit” a strigat Simona Halep înspre Darren Cahill în timpul confruntării cu Ajla Tomljanovic (6-4, 7-5) de la Adelaide, prima din an pentru Halep. Atunci, antrenorul australian, care se afla lângă Teo Cercel, a încercat s-o liniștească pe Simona Halep spunându-i că se află într-o situație normală pentru luna ianuarie.

În 2016, Simona l-a mai concediat o dată pe Teo Cercel, dar lipsa de colaborare dintre cei doi a durat doar o scurtă perioadă de timp.

5-3 este raportul dintre semifinalele câștigate și cele pierdute de Simona Halep, 28 de ani, în turneele de Grand Slam. Jucătoarea noastră are două trofee supreme, la Roland Garros și Wimbledon, și ar fi avut șansa să devină una dintre cele 3 jucătoare în activitate cu Grand Slam pe toate suprafețele (hard, zgură, iarbă), după Serena Williams și Maria Sharapova.

