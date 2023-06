Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a vorbit despre situația în care se regăsește Simona Halep, cu ocazia unei vizite în România.

Nadia Comăneci: Simona e un om extraordinar, sunt sigură că va ieși bine

„Din ce știu, va merge la Londra, la această înfățișare. Mă bucur că poate să vorbească despre ceea ce este important pentru ea.

Să sperăm că acest lucru se va închide ca să își vadă și ea de viață și de carieră. Nu comentez ce este normal, Simona e un om extraordinar, sunt sigură că va ieși bine la sfârșit,” a declarat Nadia Comăneci, la sosirea în țară, pentru Pro TV.

Întrebată dacă a vorbit cu Simona Halep, multipla campioană olimpică a răspuns: „Nu încă”, lăsând de înțeles că ar urma să comunice cu jucătoarea de tenis.

O fostă „suspendată” a vorbit despre Halep

Beatriz Haddad Maia (Brazilia, 10 WTA) a făcut recent declarații uimitoare despre Simona Halep (România, 40 WTA), care este suspendată pentru dopaj.

Beatriz Haddad Maia a vorbit într-un interviu pentru WTA despre momentul în care a învins-o pe Simona Halep, pe care l-a numit cel mai memorabil meci al carierei sale.

„Meciul cu Simona Halep de la Birmingham, am câștigat cu 6-4 în decisiv. A fost un meci incredibil pentru ambele jucătoare. Îmi amintesc că în setul al treilea i-am spus antrenorului meu că nu aș vrea să se termine niciodată meciul ăsta! Eram atât de fericită trăind în prezent. A fost cu atât mai special că am câștigat, dar am trăit de asemenea o zi și o săptămână speciale”, a declarat Beatriz Haddad Maia.

Amintim că Beatriz Haddad Maia a învins-o pe Simona Halep cu 6-3, 2-6, 6-4 în semifinale la Birmingham. Mai apoi, aceasta a câștigat trofeul, profitând de abandonul chinezoaicei Shuai Zhang, la 5-4 în finală.

Totuși, Simona Halep și-a luat revanșa în fața braziliencei câteva luni mai târziu, la Toronto. Românca s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-3 în ultimul act, ducând scorul întâlnirilor directe la 3-1.

La rândul ei, Beatriz Haddad Maia a fost depistată cu o substanță interzisă în trecut. Haddad Maia a primit suspendarea în anul 2019, după ce a picat un test anti-doping. Au fost identificate două substanțe interzise, de pe lista de agenți anabolici (derivați de testosteron): ARM S-22 și SARM LGD-4033.

După verdict, Haddad Maia a ispășit o suspendare de 10 luni.