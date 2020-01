O surpriză video de la Banca Transilvania & Simona Halep, aflată acum la Australian Open: un material despre multă muncă, performanță, echipă, sacrificiu și curaj. Despre antrenamentul pe teren şi antrenamentul gândurilor.

Simona Halep, despre Australian Open: “În primul rând, mi-ar plăcea să-l câștig pentru că Darren Cahil e australian. Cred că ar fi ceva deosebit. E și familia lui acolo. Eu m-am antrenat în Australia acum doi ani. Am petrecut Crăciunul acolo, adică am o oarecare afinitate cu australienii pentru că sunt oameni relaxați și m-au primit cu căldură mereu, de câte ori am jucat acolo. Și-mi place turneul, e <Happy Slam>, așa e nickname-ul. Prima mea semifinală de Grand Slam Junior a fost în Australia. E acolo o mică istorie”.

Simona Halep vs. Jennifer Brady

Primul turneu de Grand Slam al anului va avea loc în perioada 20 ianuarie – 2 februarie. Îi ținem pumnii Simonei J. Hai, România!

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep, a patra favorită, o va înfrunta pe americanca Jennifer Brady în prima rundă a turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la Melbourne, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi.

