Ion Țiriac s-a răcit de Simona Halep. Cei doi nu mai au relația pe care o aveau odată, iar acest lucru devine din ce în ce mai evident în ultima perioadă. De altfel, miliardarul a recunoscut că a rupt legăturile cu sportiva în ultima perioadă.

El a fost întrebat ce mai știe de Simona Halep. Reacția sa a fost una cu totul surprinzătoare.

„Nu știu ce face, nu am văzut-o de 3-4 luni. Știu că s-a hotărât să nu mai joace anul ăsta. Nu îmi dau seama dacă e bine sau dacă e rău. Știe, e campioană de Wimbledon, și știe sigur ce trebuie să facă. Eu am treburile mele, sunt mai mult în Africa. Nu sunt cu programul și calendarul la zi cu ce se întâmplă aici”, a spus Ion Țiriac.

Miliardarul, critic după divorțul de Toni Iuruc

Trebuie spus că Ion Țiriac a fost extrem de critic și în clipa divorțului lui Halep de Toni Iuruc. El a comentat acest subiect și a susținut că jucătoarea de tenis „are datoria să împartă din toate punctele de vedere, nu numai binele, ci și treburile care nu-i convin”. Cu toate acestea, miliardarul român a susținut că și acest aspect are o limită totuși, care trebuie respectată la rândul ei.

„Respectăm pe toată lumea cu uşa închisă”, a comentat atunci Ion Țiriac.

Menționăm că Ion Ţiriac a lipsit anul trecut de la cununia civilă a Simonei Halep.

Motivul răcirii relaţiei dintre Ion Ţiriac şi Simona Halep

„Eu n-am mai vorbit cu Simona nici la telefon, nici personal de două, trei luni. Eu am fost prin Africa la elefanţi, animale. Crocodilul era să mă mănânce, cobra am mâncat-o eu după aia. Proteină se numeşte, acolo mănânci orice. Relaţiile mele cu Halep, cu Sorana, sunt nişte relaţii logice, normale, dar îmi ştiu lungul nasului. Şi azi mi-l ştiu şi am rămas … Am o mare calitate, una singură: sunt cu picioarele pe pământ. Ştiu de unde am plecat, de la Braşov, Steagul Roşu, de la 16 ani. Nu pot eu să-mi dau cu părerea despre ce face un om sau nu face când închide uşa. Un pic de respect ar trebui totuși să aibă persoana publică. Persoana publică are datoria să împartă din toate punctele de vedere, nu numai binele, ci şi treburile care nu-i convin”, a spus atunci miliardarul.

Potrivit unor informații, unul din motivele răcirii relaţiei dintre Ion Ţiriac şi Simona Halep este şi faptul că sportiva a renunţat să mai fie impresariată de Virginia Ruzici. Acesta din urmă este o apropiată a miliardarului, care îi era alături de la începutul carierei. Simona Halep este reprezentată acum de Nina Wennerstrom, o suedeză care colaborează cu Patrick Mouratouglu, noul antrenor al fostului lider WTA. De altfel, la sugestia antrenorului francez, Simona Halep a schimbat întreaga echipă, în care nu se mai află acum niciun român.