Cine o răsfață chiar în aceste momente pe Simona Halep. S-au aflat noi date despre noastră campioană. Informațiile au fost oferite chiar de ea, pe contul său de socializare. Ea le-a arătat urmăritorilor ei cum un cunoscut personaj se ocupă să-i fie bine și să mănânce pe măsură.

S-a aflat cine o răsfață pe Simona Halep după divorț

Este vorba de chef Mitea Iulian, cunoscut tuturor din emisiunea Chefi la cuțite. El a făcut parte în 2017 din echipa mov condusă de chef Scărlătescu . Aceasta a fost formată din: Angie Cobut, Iulian Mitea, Lorant Erdei, Dihn Thi Binh Minh, Andrei Luță și Gianny Bănuță.

Chiar dacă nu a reușit să câștige concursul, Iulian Mitea nu a renunțat nici la bucătărie, dar nici la prietenia cu Chef Cătălin Scărlătescu. Astfel, într-un moment în care juratul emisiunii nu se aștepta, Iulian Mitea și-a făcut apariția cu pâine de casă și panettone, delicii pregătite chiar de el. S-a petrecut în 2018, moment în care fostul concurent a mărturisit că participarea la emisiune a fost pentru el o adevărată provocare și că se simte extrem de mândru de faptul că a făcut parte din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu.

Care este legătura dintre Halep și Chef Iulian Mitea

Cea mai mare întrebare care se ridică este care este legătură dintre Halep și Mitea Iulian. O informație poate oferi un răspuns la această chestiune. Ca și jucătoarea noastră de tenis, Mitea este de loc din Constanța. El a ajutat și la deschiderea unui restaurant în Sibiu.

Mitea s-a specializat în Marea Britanie. A preparat mâncare pentru personalități precum Roman Abramovici și Naomi Campbell și a dezvăluit că abia așteaptă să vadă reacția sibienilor atunci când îi vor gusta preparatele.

”Întotdeauna am fost cunoscut pentru arome îndrăznețe și gătit rustic, însă pe măsură ce am evoluat ca bucătar, devenind chef, am căutat echilibrul în tot ceea ce fac, atât în bucătărie, cât și în viața de zi cu zi”, spunea la un moment dat chef Iulian Mitea.

Campioana noastră profită din plin de weekend

În urmă cu o zi a mai apărut o dovadă a faptului că Simona Halep profită din plin de faptul că e singură. Sâmbătă seara, jucătoarea de tenis a ales să se relaxeze împreună cu prietenele sale. Ea a postat o fotografie în care pare că se distrează pe cinste alături de prietenii ei, semn că a trecut peste momentele grele din ultima perioadă, după divorțul de Toni Iuruc.

Simona Halep a postat o fotografie în care este alături de alte trei prietene. Fetele și-au petrecut timpul în aer liber, fiindcă vremea din București a fost extrem de plăcută.