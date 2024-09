Simona Halep a decis să își schimbe antrenorul după doar câteva luni de colaborare. Fosta campioană se pregătește pentru revenirea în circuit după o accidentare la genunchi. Acum, ea va lucra cu un tehnician cu care a obținut rezultate remarcabile în trecut.

Colaborarea cu Carlos Martinez s-a încheiat după doar patru luni. Antrenorul spaniol o pregătea pe Halep din aprilie. S-a petrecut la scurt timp după ce sportiva română a primit vestea că TAS i-a ridicat pedeapsa pentru dopaj.

Conform sport.ro, Simona Halep a anunțat că Daniel Dobre va reveni în echipa sa de antrenori. Alături de Dobre, jucătoarea noastră a obținut rezultate notabile în trecut. El a fost parte din staff-ul campioanei în timpul turneului de la Wimbledon din 2019. Atunci, românca a câștigat în fața Serenei Williams cu 6-2, 6-2.

Simona Halep a dat de săptămâni semne că Dobre va reveni în echipa sa.

În timpul unei vizite recente în Italia, unde a încercat să-și rezolve problemele de genunchi, sportiva a confirmat această schimbare printr-o postare pe Instagram.

„Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase! Am fost în Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Sper să revin curând pe teren”, era mesajul transmis de Simona Halep pe Instagram.

Revenirea Simonei Halep în circuit nu a decurs așa cum spera publicul. Ea a jucat doar două meciuri de la revenire, ambele fiind pierdute. În ultimul său meci, împotriva lui McCartney Kessler, Halep a acuzat o accidentare. Acesta a fost nevoită să abandoneze.

Simona Halep a recunoscut că se aștepta la dificultăți după o pauză de 18 luni, dar nu a anticipat cât de provocatoare vor fi meciurile de revenire. Deși s-a antrenat intens, nu a reușit să facă față nivelului înalt al competițiilor oficiale. Într-un meci de tenis anterior, la Miami, împotriva Paulei Badosa, Halep a avut o prestație bună. Acum, însă, se confruntă cu probleme de genunchi.

Sportiva a menționat că nu știe încă exact ce trebuie să facă și așteaptă rezultatele medicale pentru a decide următorii pași și momentul revenirii. Problema cu genunchiul este destul de serioasă, cu umflături persistente după meciurile oficiale, deși nu se manifestă la antrenamente. Medicii nu consideră că este o problemă extrem de gravă în comparație cu alte leziuni similare. Cu toate acestea, Simona Halep trebuie să aibă răbdare, având în vedere uzura articulațiilor după 20 de ani de sport.

„Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin. Este un pic de… este gravă, pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc meci oficial. Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic”, a spus ea într-un interviu recent.