Simona Halep ar putea fi salvată. Aceasta este opinia lui Daniel Dobre. Acesta este fostul antrenor al lui Halep. Salvatorul ar putea fi chiar ultimul antrenor al sportivei, Patrick Mouratoglou.

Într-un interviu televizat recent, Daniel Dobre a menționat că este un beneficiu pentru campioana din România faptul că Patrick Mouratoglou a admis în fața judecătorilor TAS că a avut loc o contaminare accidentală cu Roxadustat.

Dobre a menționat că faptul că Academia Mouratoglou, prin Patrick Mouratoglou, și-a asumat responsabilitatea pentru prescrierea unui medicament sau a unui supliment care, în cele din urmă, s-a dovedit a fi contaminat, este un pas înainte.

Totuși, fostul antrenor al lui Halep spune că nu știm în ce măsură judecătorii vor lua în considerare acest aspect în ceea ce privește verdictul final.

„Faptul că Academia Mouratoglou, prin Patrick Mouratoglou, şi-a asumat faptul că i-au prescris un medicament sau un supliment care, până la urmă, s-a dovedit a fi contaminat, este un pas înainte.

Nu ştiu în ce măsură judecătorii vor ţine cont de acest lucru, pentru că Simona a avut posibilitatea să declare acest supliment şi în momentul în care i-au fost preluat testul anti-doping în anul 2022 şi la prima audiere.

Din ce am înţeles, eu vorbesc numai din ce am citit din ziar pentru că nu am surse directe, nu ar fi făcut acest lucru şi s-ar putea să fi încercat pe această cale să îşi protejeze un pic echipa.

Un lucru care s-a dovedit nefolositor pentru ea şi, dacă într-adevăr ţii la sportiv şi trebuie să te gândeşti că până la urmă, tu ca echipă sau tu ca antrenor, pui sportivul în primul plan, ar fi fost bine ca Patrick Mouratoglou să iasă mai devreme şi poate i-ar fi uşurat şansa”, a declarat Daniel Dobre.