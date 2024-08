Președintele federației americane de tenis este deranjat de dezvoltarea pickleball-ului

Dr. Brian Hainline, președintele United States Tennis Association (USTA), a descris zgomotele puternice produse de meciurile de pickleball, care au provocat procese, plângeri și chiar greve ale foamei, ca fiind „odioase” în timpul unei conferințe de presă la începutul acestei luni.

Potrivit The Associated Press, Hainline și-a exprimat îngrijorarea cu privire la utilizarea terenurilor de pickleball în alte scopuri.

În ceea ce privește ascensiunea pickleball-ului, Hairnline a observat: „A fost o mișcare grozavă, organică, de bază, dar a fost un pic anti-tenis”.

Pickleball-ul nu a fost bine primit la US Open

Pickleball-ul a fost jucat la Openul Franței în luna mai, dar nu a fost bine primit la US Open, care are loc în prezent în Queens, potrivit Associated Press.

Odată cu lansarea Red Ball Tennis, USTA trece și ea la atac. Pe site-ul său, USTA afirmă că va începe testarea jocului în această primăvară. Obiectul jocului este o minge mai mare, cu compresie redusă, o plasă mai joasă și o rachetă mai mică, încordată.

Hainline a declarat pentru AP că terenurile de pickleball sunt cele mai bune locuri pentru a-l juca.

Red Ball pe terenurile de pickleball

În ceea ce privește posibilitatea de a se juca Red Ball pe terenurile de pickleball, președintele organismului de reglementare a pickleball-ului din SUA nu părea îngrijorat.

„Nu-mi place, dar se întâmplă atât de multe lucruri cu pickleball-ul, atât de multe lucruri bune, încât mă voi limita la ceea ce pot controla, valorificarea creșterii și susținerea acestui joc”, a declarat Mike Nealy, directorul executiv al Pickleball USA

Padel este un al treilea joc care se află în competiție. Deși devine din ce în ce mai popular, padelul nu concurează în aceleași bătălii de teren, deoarece este jucat pe terenuri închise mai mari, notează businessinsider.